Glasbenik T-Pain tokrat v bran Usherju

Glasbenika sta skupaj potovala na podelitev nagrad BET, ko naj bi Usher poklical T-Paina na pogovor v zadnji del letala. T-Pain je dogodek opisal tako: "Vstal sem in se odpravil v zadnji del letala. Tam sem ga vprašal: 'Kako kaj?' nato pa sva izmenjala nekaj besed, nič takega," je dejal T-Pain. "Takrat je on začel: 'Rad bi ti nekaj povedal,' jaz pa sem ga vprašal: 'Kaj se dogaja?'. Zvenel je zelo zaskrbljeno. Rekel mi je: 'Stari, ti si tisti, ki je nekako zje**l glasbo'. Nisem razumel, kaj bi mi rad povedal, Usher je bil moj prijatelj. On pa je dejal: 'Ne, stari, res si uničil glasbo za prave pevce,'" je v dokumentarcu razkril T-Pain.

Floridski glasbenik je v dokumentarcu opisal svoje težave z duševnim zdravjem, te pa so se začele leta 2013, je razkril T-Pain. Čeprav se Usher na obtožbe ni odzval, pa se je še enkrat oglasil kar T-Pain sam. Ta je na družbenem omrežju Twitter delil zapis, v katerem je zapisal: "Še vedno imam rad Usherja in ga spoštujem. Z delitvijo te zgodbe ga nisem želel užaliti. Ljudje o meni govorijo marsikaj, a ko te besede izreče nekdo, ki ti nekaj pomeni, je to druga zgodba. Nikoli nisem rekel 'je**š Usherja', to je bila le kapljica v morje sranja, ki sem ga že prestajal."