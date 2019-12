Glasbenika, ki soustvarjata slovensko glasbeno sceno že 20 let, prvič skupaj na odru

Glasbenika Tomi Meglič in Gušti, ki sta se podpisala pod rock hite že v 90-ih letih, sta odprla serijo intimnih koncertov. V dobrih dveh desetletjih, kolikor delujeta in soustvarjata glasbeno sceno, nista še nikoli stala skupaj na odru. S premiernim nastopom, ki je vključeval tako petje, pripovedovanje in obujanje spominov, sta si prislužila bučen aplavz in stoječe ovacije obiskovalcev.