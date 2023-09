Glasbeniki iz slovenskega dela Istre se pridružujejo dobrodelnemu valu

"Obilno deževje je v začetku avgusta 2023 v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere. Po prvih ocenah so nas prizadele daleč najsilovitejše poplave v zadnjih desetletjih, ki so žal zahtevale tudi človeška življenja. V nas so se zarisale grozljive podobe: na tisoče evakuiranih, uničeni mostovi in ceste, domovi in gospodarska poslopja, prepojeni z vodo in blatom, družine, ki so ostale brez strehe nad glavo ... Posledice so strašne, škoda je ogromna. Vse to bomo obnavljali leta ali celo desetletja," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji dobrodelnega koncerta Istra za Slovenijo.