Glasbeniki na grammyjih ostro proti ICE

Bad Bunny, glasbenik s Portorika, je vidno ganjen večino svojega govora opravil kar v španščini, kar mu občinstvo v dvorani med podelitvijo, ki so jo zaznamovali politični toni proti preganjanju priseljencev s strani vlade Donalda Trumpa, niso zamerili, nagradili so ga z aplavzom.

Lady Gaga je domov odnesla dva kipca. FOTO: AP

Trump je Bad Bunnyja lani napadel skupaj z ameriško poklicno nogometno ligo NFL, ki ga je izbrala za nastop na letošnjem finalu Super Bowl, umetnik pa je sprožil aplavz dvorane že prej, ko je govor ob prejemu grammyja za najboljši album urbane glasbe začel z besedami "Ice out", s čimer je mislil na vladno agencijo za priseljevanje in carine, ki preganja priseljence po ZDA. Bad Bunny je ob šestih nominacijah osvojil še grammyja za najboljši globalni glasbeni nastop (EoO), praznih rok pa je ostala Sabrina Carpenter, ki je imela prav tako šest nominacij. Leon Thomas je ob šestih nominacijah osvojil grammyja za najboljši R&B album (Mutt) in najboljši tradicionalni R&B nastop (Vibes Don't Lie)

Kendrick Lamar je slavil trikrat. FOTO: AP

Kendrick Lamar je prišel na podelitev z devetimi nominacijami, poleg albuma leta pa je s SZA osvojil tudi grammyja za najboljši melodični rap nastop, sam pa posebej še grammyja za najboljši rap album (GNC). Skupaj z drugimi je osvojil še grammyja za najboljšo rap pesem in najboljši rap nastop, s čimer je s skupaj 26 grammyji presegel dosedanji rekord Jay-Z-ja (25) kot raper z največjim številom osvojenih pozlačenih gramofonov. Olivia Dean je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko oziroma debitantko, pesem Wildflower avtorjev Billie Eilish in Finneas O'Connell pa je postala pesem leta. Tudi Eilish je bila ena od izvajalk in izvajalcev, ki so v zahvalnih govorih kritizirali Ice in to, kar se danes dogaja v ZDA. Lady Gaga je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album za Mayhem in za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra). Skupaj so podelili grammyje v 95. kategorijah. Prireditev v dvorani Crxpto.com je ponovno, že šestič zapored, vodil komik Trevor Noah, ki se je uvodoma pošalil, da se zavzema za omejitve mandata.

Voditelj večera Trevor Noah FOTO: AP

Grammyje so med drugimi prejeli še Cirkut (producent), Amy Allen (piska pesmi), Lola Young (najboljši solo pop nastop - Messy), Nine Inch Nails (najboljša rock pesem - As Alive As You Need Me To Be, Turnstile (najboljši rock album - Never Enough), Kehlani (najboljši R&B nastop - Folded), Samara Joy (najboljši jazz vokalni album - Portrait), Sullivan Fortner, Peter Washington in Marcus Gilmore (najboljši instrumentalni jazz album - Southern Nights) ter Laufey (najboljši tradicionalni pop vokalni album - A Matter of Time). Grammyja je dobil celo dalajlama in sicer v kategoriji najboljših posnetkov avdio knjig, naracije ali pripovedovanja. Nominirana je bila tudi vrhovna sodnica ZDA Ketanji Brown Jackson, ki jo je Noah posebej pozdravil ter poražencem naznanil, da se lahko nemudoma pritožijo neposredno na vrhovno sodišče. Noah si je na prireditvi večkrat privoščil Trumpa, med drugim, ko je dejal, da si vsak umetnik želi grammyja za pesem leta skoraj tako močno, kot si Trump želi Grenlandije, kar je po njegovih besedah logično, ker Epsteinovega otoka več ni. To je letelo na Trumpovo prijateljevanje s pokojnim obtoženim pedofilom in posiljevalcem Jeffreyjem Epsteinom, ki je dekleta spolno izkoriščal na svojem zasebnem otoku.

Zakonca Bieber z broško 'Ice out' FOTO: AP