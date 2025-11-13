Svetli način
Glasba

Glasbeniki pritiskajo na premierja: bo uredil oderuške cene vstopnic?

London, 13. 11. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Britanski glasbeniki od premierja Keira Starmerja pričakujejo, da drži svojo obljubo iz volilne kampanje. Obljubil je namreč, da bodo v primeru zmage uredili področje preprodajanja vstopnic za koncerte. Trenutno razmišljajo o kapici, da bi se cena po preprodaji lahko dvignila do največ 30 odstotkov osnovne cene. V mnogih državah - med drugim tudi na Otoku - cene vstopnic zaradi preprodaje dosegajo vrtoglave zneske.

Več deset svetovno znanih britanskih glasbenic in glasbenikov - od Due Lipe in Radioheada do Coldplaya - je tamkajšnjega premierja Keira Starmerja pozvalo, naj izpolni obljubo po ukrepanju proti spletnim stranem, ki s preprodajanjem vstopnic izkoriščajo njihove oboževalke in oboževalce, je poročal Guardian.

Radiohead, Dua Lipa in Coldplay
Radiohead, Dua Lipa in Coldplay FOTO: AP

Gre namreč za volilno obljubo laburistične stranke. Tedaj so trdili, da bodo omejili cene preprodajanja vstopnic. V zadnjih letih so cene vstopnic - tudi zaradi preprodajanja - postale velika težava. Za nastop največjih zvezdnikov in zvezdnic je pogosto namreč treba odšteti po več sto evrov.

Kot so v ločenih preiskavah odkrili pri Guardianu in BBC-ju, skupine tujih delavcev kupujejo vstopnice za koncerte v Združenem kraljestvu z edinim namenom, da vstopnice po višji ceni preprodajo naprej in s tem ustvarijo dobiček.

Tamkajšnja vlada trenutno razmišlja o kapici, da bi se cena vstopnic lahko povečala za največ 30 odstotkov izhodiščne cene. Javno posvetovanje so po pritisku javnosti začeli januarja letos. Sedem mesecev po koncu posvetovanja časovnica sprejemanja zakonodaje še vedno ni znana. Podjetja, ki preprodajajo vstopnice, so nasprotovala spremembam.

V zadnjem obdobju smo večkrat poročali o tem, kako so kupci vstopnic žrtve preprodajalcev. Med drugim je močno odmevala zgodba, kako so vstopnice za koncert skupine Coldplay v Bombaju, ki so se izvorno gibale med 27 in 129 evri, preprodajali tudi za slabih 10.000 evrov. Prav tako so oboževalci skupine Oasis zaradi preprodajalcev vstopnic skupaj izgubili več kot dva milijona evrov.

dua lipa keir starmer vstopnice preprodaja
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
13. 11. 2025 20.57
lipo bi se napikal....
0 0
0 0
Prelepa Soča
13. 11. 2025 20.12
Ali ni ponudba in povpraševanje, če želiš na koncert, boš pač plačal karto, kolikor prodajalec zahteva. Jaz ne vidim nobenega problema.
0 0
0 0
Bananistanec
13. 11. 2025 20.47
nekdo jih kupi ... 10 ... 100 in proda z namenom zaslužka ne pa obiska, po 2 in več kratniku, nekomu ki si želi ogledat koncert, saj vemo kako se takim reče ..
0 0
0 0
but_the_ppl_are_retarded
13. 11. 2025 20.51
Pa še več bojo meli od davkov za uk®ve®maht.
0 0
0 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
