Glasbeniki pritiskajo na premierja: bo uredil oderuške cene vstopnic?

Več deset svetovno znanih britanskih glasbenic in glasbenikov - od Due Lipe in Radioheada do Coldplaya - je tamkajšnjega premierja Keira Starmerja pozvalo, naj izpolni obljubo po ukrepanju proti spletnim stranem, ki s preprodajanjem vstopnic izkoriščajo njihove oboževalke in oboževalce, je poročal Guardian .

Gre namreč za volilno obljubo laburistične stranke. Tedaj so trdili, da bodo omejili cene preprodajanja vstopnic. V zadnjih letih so cene vstopnic - tudi zaradi preprodajanja - postale velika težava. Za nastop največjih zvezdnikov in zvezdnic je pogosto namreč treba odšteti po več sto evrov.

Kot so v ločenih preiskavah odkrili pri Guardianu in BBC-ju, skupine tujih delavcev kupujejo vstopnice za koncerte v Združenem kraljestvu z edinim namenom, da vstopnice po višji ceni preprodajo naprej in s tem ustvarijo dobiček.

Tamkajšnja vlada trenutno razmišlja o kapici, da bi se cena vstopnic lahko povečala za največ 30 odstotkov izhodiščne cene. Javno posvetovanje so po pritisku javnosti začeli januarja letos. Sedem mesecev po koncu posvetovanja časovnica sprejemanja zakonodaje še vedno ni znana. Podjetja, ki preprodajajo vstopnice, so nasprotovala spremembam.

V zadnjem obdobju smo večkrat poročali o tem, kako so kupci vstopnic žrtve preprodajalcev. Med drugim je močno odmevala zgodba, kako so vstopnice za koncert skupine Coldplay v Bombaju, ki so se izvorno gibale med 27 in 129 evri, preprodajali tudi za slabih 10.000 evrov. Prav tako so oboževalci skupine Oasis zaradi preprodajalcev vstopnic skupaj izgubili več kot dva milijona evrov.