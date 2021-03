Glasbeniki s peticijo pozivajo vlado k postopnemu odpiranju javnih prireditev

Obisk koncertov, festivalov in podrobnih prireditev bo letos mogoč, vendar pa je potrebno zadeve zaradi razmer, v katerih smo se znašli, načrtovati toliko prej. Trkaj, Tinkara Kovač in Lara Love so samo nekateri glasbeniki, ki so se pridružili pobudi društev, koalicije, sindikata glasbenikov in vseh, ki so povezani z glasbenim sektorjem. S peticijo namreč vlado pozivajo na postopno odpiranje javnih prireditev in okrevanje prireditvenega sektorja po epidemiji.

