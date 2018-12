Glasbeniki se bodo januarja poklonili Arethi Franklin

16. avgusta je na svojem domu v Detroitu umrla 76-letna kraljica soula Aretha Franklin. Ameriška diskografska akademija, ki podeljuje grammyje, in glasbeni producent Clive Davis v njen spomin tako pripravljata koncert. Koncert z naslovom Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul bo 13. januarja v avditoriju Shrine v Los Angelesu. Med nastopajočimi bodo Alicia Keys, Patti LaBelle in Celine Dion. Nekatere največje uspešnice, ki jih prepevala kraljica soula, bodo izvedli še Kelly Clarkson, Yolanda Adams, Shirley Caesar, John Legend, SZA, Janelle Monae, Common, BeBe Winans, Brandi Carlile, Chloe x Halle, H.E.R. inAlessia Cara. Gostitelj koncerta pa bo igralec Tyler Perry.

Pevka je umrla avgusta na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. Stara je bila 76 let. Prepevati je začela gospel, nato pa svojo pevsko pot razširila z rhythm and bluesom, jazzom in soulom ter si že konec 60. let prejšnjega stoletja prislužila naziv kraljica soula.

Dobitnica 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. V svoji več desetletij dolgi karieri je nanizala mnoge uspešnice, kot so Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, I Say a Little Prayer, Chain of Fools in Think.