Ob dnevu boja proti trgovanju z ljudmi so v Kinu Šiška pripravili brezplačni koncert z naslovom Ina ni edina, s katerim so ozaveščali o spolnem nasilju. Ustvarjalci so želeli poudariti predvsem, da le jasni DA pomeni privolitev. Pomembno problematiko, o kateri se premalo govori, pa so s svojimi glasovi podprli tudi glasbeniki.