Glasbeniki v solzah po smrti Džeja Ramadanovskega: Trga se mi srce

Po tem, ko je odjeknila vest, da je v 57. letu starosti umrl Džej Ramadanovski , so se od njega prek zapisov na družbenih omrežjih in v pogovoru za medije nekdanje skupne države poslovili številni glasbeni kolegi, med drugim tudi Lepa Brena , ki je zapisala: "Zelo sem žalostna, da nas je Džej zapustil tako hitro. Bil je izjemen človek in izjemen umetnik. Snemal je čudovite pesmi in nepozabne hite. Bil je čudovit in topel človek. Prepričana sem, da ga bomo vsi pogrešali, tako občinstvo kot tudi mi, njegovi prijatelji. Vem, da je bil Džej eden najbolj priljubljenih pevcev na naši glasbeni sceni. Večna mu slava," je za srbski Kurir povedala Brena.

Halid Bešlić je o smrti prijatelja spregovoril s portalom Avaz:"Džeja sem imel zelo rad in on je imel rad mene. Spominjal se ga bom kot izjemno iskrenega človeka ter kot zelo specifičnega in kakovostnega pevca. Najini usodi sta se združili. Na začetku njegove kariere sem bil v občinstvu, da mu pomagam. Tega nikoli ni pozabil. Džej je moj najljubši. Živel je 300 na uro. Zelo mi je žal."

Na Instagramu se je pod videom, v katerem je prikazano več fotografij iz nastopov, od Džeja poslovila tudi Dragana Mirković: "Nedelja je in nikoli več te ne bom objela. Tvoje srce je vedno zelo nesebično delilo ljubezen in prav zato se je danes odločilo, da neha biti. S seboj boš odnesel tudi velik del vseh nas, ki smo te imeli radi. Potuj z angeli, dragi moj Džej in naj tvoja duša najde mir, ki si ga v življenju imel najmanj. Vse to, kar si v svojem prekratkem življenju doživel, ne bomo nikoli pozabili, saj legende ne umirajo!"