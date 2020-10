Glasbeniki v spomin Eddieju Van Halenu: Zbogom, virtuoz

Številni glasbeni kolegi se na družbenih omrežjih poslavljajo od slavnega rockerja, soustanovitelja skupine legendarne zasedbe Van Halen. Čustvene objave v spomin izjemnemu kitaristu so spisali tudi John Mayer, Ozzy Osbourne, Lenny Kravitz in drugi.

Eddie Van Halenje umrl star 65 let. Dolga leta se je boril z rakom na grlu, 6. oktobra pa se je za vedno poslovil. Njegovi glasbeni kolegi, igralci, komiki in ostala znana imena zabavne industrije so glasbenemu virtuozu ob slovesu namenili nekaj lepih besed in spominov. Čeprav je Eddie za diagnozo izvedel že pred dvema desetletjema, je njegova smrt presenetila številne oboževalce in glasbenike.

''Eddie je bil superjunak na kitari. Resnični virtuoz in neverjetno dober glasbenik ter skladatelj. Kot mladenič sem ga opazoval in srkal poteze, bil sem navdušen nad kontrolo, ki jo je imel nad kitaro. Ko sem se učil igrati tudi sam, sem se dosti tega naučil in ampak še zmeraj ne vem absolutno nič o tem, kako je igrati kot Eddie. Zato ga nikoli nisem prenehal opazovati,'' je v čustvenem zapisu svoje misli delil pevec in kitarist John Mayer.

Ozzy Osbourne je o svojem kolegu povedal: ''Eddie je bil na od najboljših oseb, s katerimi sem sodeloval in s katerimi sem se tako pogosto smejal. Njegov vpliv na glasbo in še posebej na kitaro je neizmeren. Bil je absolutna legenda. Eddie, prijatelj, vidimo se na drugi strani. Ozzy te ima rad.'' ''Legendarni kitarist in glasbeni inovator Edward Van Halen. V raju bo nocoj električno,''je na kratko kitaristu v slovo zapisal Lenny Kravitz.

''Dve najboljši uri v mojem življenju sem preživel z Eddiejem Van Halenom. Čudovit glasbenik ter duhovit in krasen tip, ki ga bomo strašno pogrešali,''je misli strnil komik in televizijski voditeljJimmy Kimmel. Country zvezdnik Keith Urban je Van Halenu posvetil daljši odstavek:''To je tako težko slišati. Tako me je prizadelo. Na svetu je mnogo sijajnih kitaristov, ampak le malo pravih inovatorjev. Teh, ki igrajo, kot da niso s tega planeta. Eddie je bil vse to in še mnogo več. Kitarist z neverjetnim talentom in mojster solaž. Tako uspešen je bil zato, ker je imel melodijo v srcu, ko je igral ljudem pa je imel radost v duši. Molim za tvojo družino in prijatelje. Hvala ti, vsi te imamo radi.''

Od legendarnega kitarista pa so se poslovili še Billy Idol, skupine Pantera, Aerosmith, Nickelback in drugi.