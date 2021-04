Glasbeniki, združeni v projekt Godalkanje, že vrsto let navdušujejo

Politične in druge razprtije že tako preveč razdvajajo našo družbo, zato naj glasba z različnimi žanri pomaga k izboljšanju dialoga med vsemi ljudmi, tako so sklenili snovalci shoda Za eno glasbo, ki so z brezplačnimi koncerti na prostem po Ljubljani navdušili staro in mlado. Aplavzi pred domom za upokojence kot na balkonih ljubljanskih sosesk, naj živi Godalkanje!

