Glasbeniki združili moči in pripravili interpretacijo Ode radosti

Glasbeniki iz držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana so se prvič srečali v Skopski filharmoniji, kjer so združili moči in pripravili lastno interpretacijo Ode radosti, obogatene z značilnimi glasbenimi motivi in tradicijami svojih domovin. V zgolj nekaj urah so dosegli uigrano sozvočje in dokazali, da je za povezovanje ljudi ter skupno ustvarjanje potreben le kratek čas.

Ustvarjalne sile Zahodnega Balkana in Evropske unije – med katerimi so Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Francija, Nemčija, Kosovo, Črna gora, Nizozemska, Severna Makedonija, Srbija in Slovenija – so se povezale v okviru kulturne in komunikacijske pobude Ena pesem, ena Evropa (One Song, one Europe), ki jo izvaja organizacija WeBalkans.

Glasbeniki so združili moči in pripravili lastno interpretacijo Ode radosti

V prepletu tradicij, talentov in idej, ob uporabi tradicionalnih, klasičnih in redkih glasbil, je dvanajst glasbenikov v Skopski filharmoniji na novo interpretiralo Odo radosti. Več kot le nastop so ustvarili zgodbo, ki nas opominja na tisto, kar je zares pomembno: enotnost, solidarnost in mir. Zgodbo, pripovedovano v univerzalnem jeziku glasbe. "Ko govorimo o EU in Zahodnem Balkanu, zame to ni EU in Zahodni Balkan, zame je to preprosto Evropa. Naše razlike niso bistvene, saj je glasba vedno korak pred nami pri povezovanju," je dejal Gent Rushi, pianist in harmonikar iz Albanije.

Za Antonijo Batinić iz Bosne in Hercegovine, vokalno solistko, je glasba univerzalni jezik, ki presega besede. "Jezik je pomemben, vendar izrazi in moč glasbe govorijo glasneje kot katero koli besedilo." Njen kolega Marvin Dillmann iz Nemčije pa je dodal: "Res smo si različni, a hkrati povezani, in prav v teh razlikah uživamo, glasba pa nam ponuja to priložnost." Številne generacije v Evropski uniji in na Zahodnem Balkanu so odraščale ob poslušanju istih pesmi ter si delile skupne tradicije in vrednote. "Ta pobuda je dokaz, da kultura še vedno ostaja most, med generacijami, državami in njihovimi težnjami," poudarja glasbeni producent Dino Šukalo.

Ana Mezgec in Hristina B