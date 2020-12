Glasbeno-gledališka skupina Muzikalci predstavlja prvi videospot Milijon sanj

Prijatelji, ki se poznajo že vrsto let, so združili moči in ustvarili glasbeno-gledališko skupino Muzikalci. Povezuje jih predvsem ljubezen do igranja in petja, zdaj pa so oboževalce navdušili še s prvim videospotom Milijon sanj.

Osem prijateljev in hkrati sodelavcev, ki jih druži močna vez, ljubezen do muzikalov, nastopanja in dogodivščin, ki jih srečajo na poti, deluje v glasbeno-gledališki skupiniMuzikalci. Poznajo se že vrsto let in spoznali so se ravno tam, do česar gojijo največjo ljubezen, in sicer na odru.

icon-expand Muzikalci FOTO: osebni arhiv

Maša Tiselj, Lea Bartha Pesek, Urška Koželj, Laura Ivančič, Tanja Pečenko, Gašper Oblak, Andrej Orelin Žiga Bunič so se spoznali, ko so si delili oder na muzikalih vseh večjih produkcij, ki smo jim bili priča v Sloveniji: Mamma mia, Briljantina, Alpska saga, Vesna, Veronika Deseniškain Uscana vasso le nekatere izmed njih. December je čas topline, dogajanja, veselja, koncertov in gledaliških predstav. Tako je bil urnik tudi Muzikalcev lani v tem času kar zaseden. Ker nam sedanje razmere tega ne dopuščajo, a so se vseeno želeli približati ljudem in jim ta čas kar se da popestriti, so se odločili, da prek adventnega koledarja z glasbenimi izseki, skeči in drugimi vsebinami to tudi uresničili.

Odštevali so do 24. 12. in kot se za adventni koledar spodobi, so nas ravno na ta dan presenetili. Izdali so priredbo Milijon sanj, sicer znanega napeva A Million Dreams iz glasbenega filma Največji šov. Z videospotom želijo približati ljudem gledališče in petje ter z lepo in mirno balado tudi pomiriti, da bo vse v redu in da združimo moči in borbeno premagajmo trenutno situacijo za lepši jutri in da se sanje lahko in se bodo uresničile, zato jih sanjajte tudi vi. Videospot je delo ekipe Patrika Kranjca, Vida Uršiča in Jake Žilavca. Za kostumsko podobo je poskrbela Jasmina Gregurič, da so vsi podočnjaki zakriti pa je poskrbela Maja Ašič. Da pesem zveni tako kot mora sta poskrbela Žan Vončina in Rok Omahen. Prevod in organizacija sta delo muzikalca Gašperja Oblaka. Kot pravi pesem, naj nas milijon sanj drži pokonci, nasmejmo se, vse bo šlo, saj sonce posijalo bo.