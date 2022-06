Glasbeno prizorišče Music Park razgreli Siddharta, Joker Out in Imset

Po daljšem koncertnem zatišju zaradi koronskih ukrepov in slovesu legendarnega prizorišča Ambasada Gavioli je bilo preteklo soboto na slovenski obali znova glasno. Razlog za to je novo glasbeno prizorišče Music Park v Dekanih. Na odru so tokrat zažigali Siddharta, Imset in Joker Out, 2. julija pa bo občinstvo razveselila legendarna Lepa Brena.

Veliki glasbeni oder v Music Parku so v pričetek vročih poletnih počitnic popeljali Siddharta, Joker out in Imset. Številni obiskovalci, ki so se ta vikend podali na Obalo in obiskali odličen festivalski rokerski večer, so lahko uživali v divjih ritmih priljubljenih zasedb. Dobro obiskani dogodek so med nepozabne vpisale glasbene skupine in dobra organizacija prireditve, ta je trajala do zgodnjih jutranjih ur.

Oboževalce je najprej ogrela skupina Imset, ki je pripravila dober teren za nastop odločne Siddharte, sledili so jim mladostni Joker out. Tako nastopajoči in razgreta publika so bili združeni v glasbeni ekstazi. Primorsko koncertno prizorišče obljublja odlične dogodke tudi v nadaljevanju igrivega glasbenega poletja, ti pa bodo podkrepljeni z različnimi glasbenimi žanri.