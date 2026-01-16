Naslovnica
Glasba

Glasbo za serijo Harry Potter bo s Hansom Zimmerjem ustvarjal Slovenec

Los Angeles, 16. 01. 2026 11.59 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Hans Zimmer, Harry Potter

Legendarni skladatelj filmske glasbe Hans Zimmer bo skupaj s Karo Talve in Anžetom Rozmanom ustvarjal glasbo za prihajajočo serijo Harry Potter. Prva sezona serije bo na ogled leta 2027 in bo posneta po knjižnih predlogah avtorice J. K. Rowling.

Anže Rozman, ki je že osem let zaposlen v podjetju skladatelja Hansa Zimmerja, bo skupaj s soprogo, skladateljico Karo Talve in Zimmerjem ustvarjal glasbo za serijo Harry Potter. Kot so povedali v skupni izjavi, se veselijo tako velikega projekta, odgovornosti, ki jo imajo, pa se dobro zavedajo in je ne jemljejo zlahka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Glasbena zapuščina Harryja Potterja je stična točka za skladatelje povsod in počaščeni smo, da se lahko pridružimo tako izjemni ekipi pri tako velikem projektu. Odgovornosti, ki jo imamo, Kara, Anže in jaz, ne jemljemo zlahka. Čarovnija je povsod okoli nas, pogosto le tik izven dosega, a tako kot v svetu Harryja Potterja, jo preprosto moramo iskati. S to glasbo upamo, da jo bomo občinstvu nekoliko približali, hkrati pa počastili tisto, kar je bilo že prej," je v izjavi povedal Zimmer.

Glasbo za filme Harry Potter in kamen modrosti, Harry Potter in dvorana skrivnosti ter Harry Potter in jetnik iz Azkabana je ustvaril John Williams. Patrick Doyle je komponiral glasbo za film Harry Potter in ognjeni kelih, Nicholas Hooper pa za filma Harry Potter in Feniksov red ter Harry Potter in princ mešane krvi. Za film Harry Potter in svetinje smrti je glasbo prispeval Alexandre Desplat.

Kot je še poudaril Zimmer, bodo z glasbo za serijo spoštovali zapuščino filmov, a jo hkrati priredili za televizijski format. Bleeding Fingers je Zimmer ustanovil pred več kot desetletjem, letos pa načrtuje širitev iz Los Angelesa v London.

Ljubljančan se je na Zimmerjevo povabilo leta 2018 preselil v ZDA, kjer odtlej dela in živi. V tem času je bil dvakrat nominiran za nagrado emmy in enkrat za nagrado daytime emmy, kar je velika čast in priznanje za njegovo delo.

harry potter anže rozman hans zimmer serija glasba

bibaleze
Portal
