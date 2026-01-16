Glasbo za serijo Harry Potter bo s Hansom Zimmerjem ustvarjal Slovenec

Anže Rozman, ki je že osem let zaposlen v podjetju skladatelja Hansa Zimmerja, bo skupaj s soprogo, skladateljico Karo Talve in Zimmerjem ustvarjal glasbo za serijo Harry Potter. Kot so povedali v skupni izjavi, se veselijo tako velikega projekta, odgovornosti, ki jo imajo, pa se dobro zavedajo in je ne jemljejo zlahka.

"Glasbena zapuščina Harryja Potterja je stična točka za skladatelje povsod in počaščeni smo, da se lahko pridružimo tako izjemni ekipi pri tako velikem projektu. Odgovornosti, ki jo imamo, Kara, Anže in jaz, ne jemljemo zlahka. Čarovnija je povsod okoli nas, pogosto le tik izven dosega, a tako kot v svetu Harryja Potterja, jo preprosto moramo iskati. S to glasbo upamo, da jo bomo občinstvu nekoliko približali, hkrati pa počastili tisto, kar je bilo že prej," je v izjavi povedal Zimmer.

Glasbo za filme Harry Potter in kamen modrosti, Harry Potter in dvorana skrivnosti ter Harry Potter in jetnik iz Azkabana je ustvaril John Williams. Patrick Doyle je komponiral glasbo za film Harry Potter in ognjeni kelih, Nicholas Hooper pa za filma Harry Potter in Feniksov red ter Harry Potter in princ mešane krvi. Za film Harry Potter in svetinje smrti je glasbo prispeval Alexandre Desplat. Kot je še poudaril Zimmer, bodo z glasbo za serijo spoštovali zapuščino filmov, a jo hkrati priredili za televizijski format. Bleeding Fingers je Zimmer ustanovil pred več kot desetletjem, letos pa načrtuje širitev iz Los Angelesa v London.