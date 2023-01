Glasgowčan Joesef in njegov maestralni soul

Glasgowski avtor in pevec že tri sezone opozarja nase. Joesefovi zmagovalni valuti sta ultranežen soul-pop ter spremljajoča gejevska lirika. Joesef svoje pesmi gradi na temelju t. i. belega soula, ki je pomensko nekoliko širši opis subžanra, katerega večji del odpade na t. i. northern soul. To pa je glasbena (in tudi plesna, če ne kar žurerska) moda, ki se je v drugi polovici šestdesetih let minulega veka razvila v Middlandsu, še zlasti pa v Lancashiru in na Škotskem. Northern soul je kasneje ključno vplival na razvoj britanskega acid jazza in naprej na razvoj evropskega funka, vključno z euro diskom. Popevka Last Orders je prav tak retro vzgib. In je čudovit. Minule definicijske vibe se mi zdijo za opis Joesefove trdne kompozicijske strukture na Permanent Damage zelo pomembne. Kajti pevčev album poleg teh krasijo tudi premišljeno in lepo urejene organske instrumentalne spremljave. Aranžmaji Joesefovih komadov so bogati, ne pa tudi bučni. Če bi ti bili le malenkost bolj bohotni, bi Joesefov vokal preprosto preglasili. Zdaj 28-letni Glasgowčan, ki deluje v Londonu, je v svojih minulih singličnih uspešnicah vendarle pel bolj zavzeto, bolj starošolsko. Odličen primer Joesefovega zgodnejšega poskusa je popevka I Wonder Why, eden najboljših komadov leta 2020 sploh. To, kar ponuja zavitek Permanent Damage, pa je kar zanimiv eksperiment. In zdi se, da bo tudi uspešen. Nenazadnje se Joesef skoraj presenetljivo redko ustavi pri baladah. Njegov premierni album torej ne izzveni kot nekakšno klasično jokavo gejevsko samopomilovanje na neskončnih valovih malenkost zasanjanih pop komadov, ki so nemalokrat melodijsko sila povprečni. Ne. Permanent Damage vsebuje zavidljivo količino harmonskih kalorij, prav enako velja za splošno dinamiko zaporedja trinajstih napevov. Didn't Know How (to Love You), Just Come Home with Me Tonight, All Good, Joe, It's Been a Little Heavy Lately ter Moment so songi, ki jih izpostavi posebej. Kar veliko jih je, mar ne? Album Permanent Damage vas bodo sprostili in obenem opogumili. Zato ga ekstra priporočam.

Ocena: 5