Glastonbury 2023: Plešoča Cate Blanchett in zamudnica Lana Del Rey

Na Otoku se je odvil priljubljeni glasbeni festival Glastonbury, na katerem vsako leto nastopijo številni zvezdniki. Letos so zbrano množico med drugim zabavali legendarni Elton John, ameriška pevka Lizzo, rock skupina Blondie in pevka Lana Del Ray, ki je zaradi pričeske zamujala na oder in je zato morala skrajšati svoj nastop. Manjkala ni niti oskarjevka Cate Blanchett, ki je za priložnost nadela plesne čevlje.

Končala se je izvedba letošnjega glasbenega festivala Glastonbury, ki je na Otoku med 21. in 25. junijem ponudil številne glasbene poslastice. Obiskovalce so med drugim zabavali Arctic Monkeys, Guns N' Roses, Lizzo, Lewis Capaldi, Elton John, Lil Nas X, Blondie, Carly Rae Jepsen, Dave Grohl ter Lana Del Ray, ki je na oder sicer zamudila.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Ameriška pevka je pred neučakano množico stopila pol ure kasneje, kot razlog za zamudo pa navedla svojo pričesko, ki je "nastajala tako dolgo." Ob tem se je opravičila in opozorila, da bodo organizatorji njen nastop najverjetneje skrajšali, saj da bi ta drugače trajal čez polnoč, kar ni dovoljeno. "Če bodo izklopili elektriko, bomo nadaljevali," je dejala in občinstvo jo je ubogalo. Ko je bila elektrika izklopljena, so v en glas zapeli hit Video Games.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da bi se zvestim oboževalcem še dodatno zahvalila, je po koncu nastopa stopila z odra in odšla do prve vrste, kjer so jo pričakali glasni podporniki. "Zelo mi je žal. Zelo, zelo mi je žal. V prihodnosti bom morala ponoviti nastop, da se odkupim." Zdi se, da oboževalci zvezdnici zamude niso preveč zamerili, saj so jo sprejeli z odprtimi rokami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za presenečenje na festivalu pa je poskrbela oskarjevka Cate Blanchett, ki je nastopila s skupino The Sparks. Frontman Russell Mael je Blanchettovo predstavil na odru sredi njihovega seta in občinstvu povedal, da jih nocoj čaka "posebna poslastica". "Pred kratkim smo posneli videospot za to pesem in imeli smo izjemno čast, da se nam je v tem videu pridružila čudovita Cate Blanchett," je rekel in povabil zvezdnico, oblečeno v rumeno obleko, podobno tisti iz videospota, na oder. Ko se je pesem začela, je igralka v slogu videospota pričela z nenavadnim plesom in požela aplavz zbranih.