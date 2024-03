Glastonbury 2024: Dua Lipa, Coldplay, SZA in Shania Twain

Dua Lipa , Coldplay in SZA bodo med nastopajočimi na letošnjem festivalu Glastonbury, so sporočili organizatorji. To je prvič v zgodovini tega legendarnega večdnevnega glasbenega dogodka, da so dve med tremi glavnimi imeni festivala zasedle glasbenice. Zadnji dan festivala bo na oder kot legenda edicije stopila country zvezdnica Shania Twain , ki je za BBC News povedala, da je nadvse navdušena nad sodelovanjem. "Vsi vedno govorijo o tem, da je to vrhunec festivalskih dni," je dejala.

"Edini nasvet, ki mi ga vsi dajejo, je, da prinesem svoje škornje," je nadaljevala in se pošalila, da bi si lahko 'našla ponija in se jahala po festivalu'. Drugi izvajalci letošnje edicije vključujejo afrobeats zvezdo Burna Boya in nagrajeno reperko Little Simz, ki bo na oder stopila tik pred skupino Coldplay.

"To je edini koncert, na katerem bom nastopila letos," je povedala za BBC 6 Music in dodala: "Vse poti me vodijo h Glastu, zato si bom resnično vzela čas za pripravo nastopa, da bo čim bolj poglobljena izkušnja."

Trinajstčlanska fantovska zasedba Seventeen bo medtem postala prva K-pop skupina, ki bo nastopila na glavnem odru – kar kaže na to, kako dominanten je žanr postal v zadnjih petih letih. Med bolj tradicionalnimi nastopajočimi so Idles, Disclosure in The National. Po ponovni združitvi leta 2022 se vrača skupina Sugababes, prvič pa bodo na festivalu nastopile pop zvezdnice Avril Lavigne, Cyndi Lauper in Camila Cabello.