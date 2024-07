Glastonbury minil v luči zvezdnikov na in pod odrom

Na Otoku se je že tradicionalno odvil glasbeni festival Glastonbury, na katerem je tudi letos nastopilo veliko odmevnih imen, znane obraze pa je bilo moč videti tudi med občinstvom. Zbrano množico so med drugim zabavali Dua Lipa, skupina Coldplay, SZA, legendarni Shania Twain in Cyndi Lauper ter južnokorejska senzacija Seventeen.

OGLAS

Pretekli konec tedna se je v Veliki Britaniji odvil glasbeni festival Glastonbury, ki na Otok vsako leto privabi na tisoče zabave željnih ljudi. Tudi letos so tam nastopili številni znani. Prvič v zgodovini sta se med tremi glavnimi imeni festivala našli dve glasbenici, Dua Lipa in SZA. Tretje mesto je pripadlo priljubljeni skupini Coldplay, ki je s svetlobnimi efekti in razkošnim ognjemetom poskrbela za pravo poslastico.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















Dua Lipa icon-picture-layer-2 1 / 10

Zadnji dan festivala je na oder stopila country zvezdnica Shania Twain, občinstvo pa je dan pred tem zabavala tudi legendarna Cyndi Lauper. Med nastopajočimi so bili še Burna Boy, raperka Little Simz in trinajstčlanska fantovska zasedba Seventeen, ki je kot prva južnokorejska skupina nastopila na glavnem odru festivala. Nastopili so tudi Idles, Disclosure, Avril Lavigne, Camila Cabello in The National. Po ponovni združitvi leta 2022 so se vrnile Sugababes.

Obiskovalci so poleg glasbenih nastopov lahko uživali tudi v številnih drugih dogodkih. Umetnica Marina Abramović je izvedla javno intervencijo in občinstvo povabila v sedemminutno tišino. Kot kažejo posnetki na družbenih omrežjih, je bila Abramovićeva pri projektu Sedem minut kolektivne tišine relativno uspešna. Poskrbljeno je bilo tudi za filmske navdušence, na dogodku v enem od šotorov so lahko obiskovalci med drugim klepetali z oskarjevko Cate Blanchett in zvezdnico Florence Pugh.

Glastonbury pa ni minil le v luči zvezdnikov na odru, temveč tudi pod njim. V glasbi so uživali hollywoodski zvezdnik Tom Cruise, Dua Lipa z družino in fantom Callumom Turnerjem, igralki Anya Taylor-Joy in Sienna Miller ter manekenka Cara Delevingne. Gost presenečenja skupine Coldplay je bil igralec Michael J. Fox, ki je zaradi bitke s parkinsonovo boleznijo na oder prišel v invalidskem vozičku, poprijel za kitaro in skupaj s skupino požel velik aplavz.