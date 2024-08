'Glavna težava bi morala biti, koliko bleščic boš dal nase, ne pa, če preživiš'

Prepevanje pesmi in risanje naslovov uspešnic s kredami po pločnikih Dunaja so samo nekateri odzivi razočaranih oboževalcev oziroma swiftijev.

"V bistvu je zelo žalostno, da živimo v takšnem svetu," je povedala ena od oboževalk.

Med swiftiji, ki so se odpravljali na Dunaj, so tudi številni Slovenci. Milano in Dunaj pa sta nam najbližji mesti, ki jih je na zemljevidu The Eras tour označila Taylor Swift. "Še nikoli v življenju se nisem toliko časa pripravljala na koncert, saj so šle karte v prodajo že več kot pred enim letom. Borili smo se julija lani, vmes malo pozabiš, nato pa se spet veseliš in delaš zapestnice, izbiraš, kaj boš oblekel, saj je tukaj poudarek na vsem tem. Potem si že praktično spakiran, pa dobiš sporočilo, da se ne bo zgodilo nekaj, na kar si čakal več kot eno leto," je povedala naša novinarka Eva Mavrič, ki je bila med tistimi, ki so se odpravljali na koncert.

"Čakam že več kot desetletje, da grem na njen koncert, ko pa si končno tako blizu tega, pa ti to nekdo vzame," je za našo ekipo povedala igralka Melani Mekicar, oboževalka Sara Hodžič pa je o svoji prvi reakciji odpovedanega koncerta povedala: "Najprej sem pomislila, da že celo življenje čakam na ta trenutek in tega ne bom doživela. Ko pa začneš brati novice in izveš, kaj se je zgodilo, pa začneš razmišljati širše, kaj vse bi se lahko zgodilo in kdo stoji za vsem tem."

"Potem razmišljaš za naprej in o tem, ali se moram bati, ko grem na koncert pop pevke, kjer bi glavna težava morala biti, koliko bleščic boš dal nase, in ne, ali boš preživel zadevo," je še dodala Eva.

"Ti koncerti so bili nekoč varen prostor za vsakega," je izpostavila oboževalka.

Prav teroristični napad je eden največjih strahov 34-letne pevke, ki jo je nadvse prizadel tovrstni zlovešč dogodek na koncertu glasbene kolegice Ariane Grande pred sedmimi leti. Kot poročajo ameriški mediji, je zvezdnica zaradi tega celo začela nositi neprebojna oblačila, ki so zasnovana, da ščitijo pred streli in vbodi.