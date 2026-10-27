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Glasba

Glavna zvezda polčasa Super Bowla bo Jay-Z

Los Angeles, 27. 10. 2026 07.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jay-Z

NFL je sporočila, da bo med polčasom Super Bowla februarja 2027 kot glavna zvezda nastopil Jay-Z. Njegovo podjetje sicer že od leta 2019 skrbi za produkcijo dogodka, glasbeni mogul pa je imel ves ta čas besedo tudi pri tem, kdo bo stopil na oder.

Sedaj je znano, da bo med polčasom Super Bowla nastopil Jay-Z, kmalu po objavi novice pa so se mnogi začeli spraševati, koga bo raper ob sebi povabil na oder. Kot so v sporočilu že omenili pri NFL, ki je organizator dogodka, bi to lahko bila njegova soproga, pevka Beyonce, pričakovati pa gre, da ne bo edina.

Jay-Z bo nastopil na polčasu Super Bowla.
Jay-Z bo nastopil na polčasu Super Bowla.
FOTO: Profimedia

"Ugibanja, koga bo Jay-Z povabil kot svojega gosta med polčasom finalne tekme, se sedaj lahko prično. Seveda bo njegova žena Beyonce na vrhu seznama," so zapisali pri NFL, ki je sporočil, da bo finalna tekma 14. februarja v bližini Los Angelesa. Pred Jay-Z-jem je ta čast, da bo nastopil na enem največjih dogodkov, ki si ga preko televizijskega prenosa ogledajo milijoni ljudi, med drugim doletela že Bad Bunnyja, Kendricka Lamarja, Usherja, Rihanno in The Weeknda.

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Jay-Z, ki sicer že velja za legendo hip hop scene, je minuli konec tedna že preizkusil prizorišče, na katerem bo izvedel svoj nastop med finalno tekmo NFL, saj je tam izvedel dva koncerta. Koncerta sta bila del turneje ob 30. obletnici izida njegovega albuma Reasonable Doubt.

"Bilo je čudovito potovanje vse od izida albuma Reasonable Doubt do nastopa na odru ob polčasu Super Bowla. 30 let glasbe, dela in kulture na največjem odru sveta. To je kot uresničitev sanj," je v izjavi dejal raper, katerega pravo ime je Shawn Carter.

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Da bo na odru stal prav Jay-Z, je navdušen tudi Roger Goodell, komisar lige NFL, ki je dejal, da ni mogel deliti večjega navdušenja z oboževalci po vsem svetu, ki bodo priča umetnosti, kreativnosti in kulturnemu vplivu, ki ga bo prinesel na oder. "Ko smo podpisali dogovor z njegovim podjetjem, da bo skrbelo za produkcijo dogodka, sem imel le eno prošnjo, in sicer da tudi Jay-Z, ko bo čutil, da je pravi čas, stopi na ta oder," je dodal.

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