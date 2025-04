Goga in Mef: Ko se bomo vdali, lahko postane hudo

Kultni Zmelkoow in legendarni Drago Mislej Mef so še vedno za štose, saj so družni pohod po Sloveniji poimenovali "ne nas je**t".

Mef: Lahko povem na primeru nogometašev. V Izoli smo imeli serijo zares dobrih nogometašev, ki so jih povabili, da pridejo igrati za Olimpijo. Prišli so v Ljubljano in so zdržali kake tri mesece, nato pa so šli nazaj in raje igrajo v tretji ligi kot v prvi. Niso imeli morja. Če ne vidiš morja vsak dan, je dan vržen proč. Sicer pa gre v glasbi za stereotipe. Pravijo, da je Primorska rokerska, a je bila v preteklosti prej pop kot rock. Od italijanskega San Rema naprej. Panka pri nas skoraj ni bilo, imeli smo en bend, ki se je imenoval Robert Svinja.

Mef: To je dobro, mi smo domoljubni do doma, ne do države. To pomeni, da imamo rad naš dom, za državo pa nam je vseeno (smeh).

Goga: V resnici gre z pesem, ki sem jo napisal preračunljivo. Ima dvojni efekt, nekateri bi rekli, da se izključuje, a v resnici se ne. Če nam uspe dvigniti revolucijo in bomo ta egoizem in ljudi, ki kopičijo prekomerno, izbrisali s sveta, si kot junak, tisti, ki je sprožil revolucijo v prid enakopravnosti. Če pa to ne uspe, pa bodo egoisti še vedno imeli himno, ki si jo bodo prepevali, ter mi bodo večno hvaležni. Upamo pa tudi na kakšno sponzorstvo ali donatorstvo.

Mef: Drži pa tudi, da smo se že na poti v Ljubljano ene 15-krat izgubili, zato se moramo držati glavne avtoceste, od Primorske do Ljubljane, pa naprej proti Štajerski, bog ne daj, da se vozimo levo ali desno, GPS me je nekajkrat pripeljal samo do njive, na nekem ovinku pa se je skoraj vame zaletel traktor.

Goga: V resnici smo dojeli to, da so slovesi lahko tudi veseli, sploh, če jih ljudje pravilno razumejo. Šlo je za preventivne slovese, v primeru, če pride do konca sveta. Ljudje so si na sredini koncerta rekli, da bodo morda konec sveta počakal do konca koncerta in tako je tudi bilo. In veselo. Ko je svet še vedno ostal na nogah, pa so ugotovili, da smo bili morda preveliki pesimisti. Vseeno je lepo živeti in koncertirati tudi potem, ko odpade konec sveta zaradi slabega vremena.

Mef: To je tudi dokaz, da ljudi lahko "nategneš" na vsako finto.

Goga: Zdaj si razgalil ves štos. Dejansko je ideja o poslovilnih koncertih nastala na podlagi večkratnih poslavljanj posameznih glasbenikov, ki so na vsakih nekaj let naredili poslovilno turnejo, jo prodali, nato so se malo potuhnili, nato pa spet in tako do konca kariere.