Gojc po 25 letih spet z Dohtarji na odru: Priganjala me je žena

Da je Gojmir Lešnjak ob pomoči nove ekipe po 25 letih razveselil občinstvo z nadaljevanjem prvega dela glasbene komedije, gre zasluga njegovi ženi. "Ker me je soproga priganjala 25 let, da sem se končno lotil tega dela. Dobil sem izjemne sodelavce z Jašo Jamnikom na čelu," je priznal igralec.

Igralca Jamnik in Gojc: S pivom se vse začne in vse konča

Pri glasbeni komediji pa imajo muzikalno vlogo tudi člani skupine Dohtarji in obenem tudi pomembno sporočilo za občinstvo. "Imejmo se fino, ne komplicirajmo in ni vse v denarju. Veliko več je kot to, mi smo vsi taki, ki nam takšne stvari pomenijo več in želimo si, da bi tudi ljudje to začutili," pa so povedali fantje.