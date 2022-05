Gojc zaigral v videospotu na krovu Tretjega kanuja

Na krov Tretjega kanuja je tokrat prisedel legendarni gledališki in filmski igralec, režiser, glasbenik … Gojmir Lešnjak Gojc . V videospotu se mu je pridružil tudi 15-letni ljubiteljski zbiralec jugonostalgičnih predmetov, Lenart Zajc . Ker sta Gojc in Lenart takoj ujela medsebojno kemijo, tudi zato, ker sta oba ljubitelja predmetov bivše skupne države, pa imata različnim generacijam navkljub svobodomiselne nazore in veder značaj.

V žepu rumenega dežnega plašča je Anja , ki poje v zasedbi Tretji kanu , nekega dne zagledala preproste bele cvetove, ki so z njo spregovorili tiho, a obenem dovolj prepričljivo, da so ujeli njeno pozornost. Vprašala jih je o tistih gredicah, ki jih je nekoč zasejala, in se opravičila, da je na njih skoraj pozabila.

"Avto me je s Krasa odpeljal med dolenjske griče, kjer me je pričakal moj bivši stari avto, še vedno vozen. Poleg bivšega avta pa me je pričakala zelo simpatična klapa ustvarjalcev. Premišljene lokacije, mali genij Lenart, ki obnavlja predmete iz 70. let, idilično jezerce, spreten režiser in občutljivo oko direktorja fotografije. Prav navdihujoče je bilo gledati fantiča, ko s takšnim žarom v očeh govori o ikoničnih Meblo lučeh, ki jih tudi najdete v njegovi zbirki," je o snemanju in soigralcu povedal Gojc.

"Ko sem prvič stopila v Lenartovo podstrešje, kjer ´živijo´ njegovi zbirateljski predmeti, je bil Lenart še nekoliko zadržan. A ne za dolgo, saj temen podstrešni prostor razsvetli z zgodbami o tem, kje in kdaj je našel tisto njemu najljubšo luč, kdo jo je oblikoval in kako je tistemu stolu povrnil svojo prvotno lepoto. Lepoto, ki jo zna prepoznati in ceniti, kar je navdihujoče in osvežilno, sploh za čas, ko mislimo, da moramo biti vsi narejeni čisto isto − obrtniško in brez lepotnih napak," pa je svoje misli strnila Anja.