Gora Rocka: trojni odmerek dobrodelnega rockanja

Na Šentviški planoti v okolici Tolmina se je v treh dneh pod sloganom "rockamo dobrodelno" pred okoli desettisočglavo množico zadovoljnih obiskovalcev odvil največji dobrodelni rock festival na naših tleh. Nastopila so priznana imena, kot so Laibach, Mrfy, Mi2, Koala Voice, Tabu, Elvis Jackson, Prismojeni profesorji bluesa in drugi.

Na festival, ki ga poganja dvesto petdeset prostovoljcev, so se nekateri odpravili celo s fičkom, ki smo ga na poti tja dohiteli, a je ta še pred ciljem popustil pod vsemi ovinki, ki jih je treba premagati, preden obiskovalec le doseže Šentviško planoto, ki je dejansko svojevrsten košček slovenske grude. Izkupiček festivala bo tudi letos, kot je tam že v navadi, namenjen lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam.

icon-expand Laibach so na festivalu nastopili ob polnoči na petkovo-sobotno noč in po dolgem času nastopili s svojim festivalskim programom. FOTO: Miro Majcen

"Že 19. leto ustvarjamo festival, ki smo ga začeli leta 2005, rasli smo iz leta v leto. Ko je prišlo nesrečno leto 2020, smo imeli interaktivni festival, predlani smo ga preselili v Tolmin, lani pa smo se spet vrnili na 'kraj zločina'. Dobrodelnost je naša temeljna ideja vsa ta leta, doslej smo podarili že okoli sto sedemdeset tisoč evrov, letos pa upamo, da se bomo približali številki dvesto tisoč. Radi podpiramo dobre projekte, kot je Projekt botrstvo, ali pa izberemo kakšne posameznike, ki pomoč zares potrebujejo. Trudimo se, da vse poteka tako, kot mora, kar se zavedajo tudi same zasedbe, saj zanje poskrbimo na najvišjem možnem nivoju. Zadovoljni smo, da se je na naš predlog spet zbrala Zablujena generacija, ki je nastopila v spomin pokojnemu kolegu," nam je razložil vodja festivala Jernej Kenda.

icon-expand Buda iz Elvis Jackson je mojster energičnih odrskih manevrov, pri katerih prednjačijo skoki. FOTO: Miro Majcen

Festivalska posebnost so bili tudi napisi, ko se obiskovalec približuje samemu prizorišču, ki so v slogu "samo še 2 km do tihotapljenja pijače v nahrbtniku" ali "še 1,5 km do prvega diksija" in podobno. Sama organizacija festivala in vsega, kar je ponujal, je bila na zelo zavidljivi in predvsem "domači" ravni, saj so vsi neverjetno prijazni in ustrežljivi, hkrati pa so v imenu nastopajočih posadili tudi drevo v rockerskem drevoredu, ki ima namen ohranjanja narave na festivalskem prizorišču. Sicer pa so imeli tisti, ki so na festival prišli za več dni, možnost kampiranja, bolj športni pa so si lahko privoščili odbojko na mivki, vzporedno ob odru.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Četrtkov večer so na velikem odru pričeli Noair; Alo! Stari so se opravičili, zato so jih nadomestili Tabu z novo pevko Katarino Samobor, ki se dobro znajde v novi vlogi, podobno pa gre vloga frontmanke vrhunsko od rok tudi Manci iz Koala Voice, prvemu glasu kisovških indie rockerjev. Smetano četrtkovega večera pa so bržčas pobrali Mi2 iz Rogatca, ki so nedavno prekoračili tisoči koncert, dečki s Sotle pa še zdaleč ne kažejo, da se imajo namen ustaviti, saj so več kot idealni "žur" bend ter hkrati idealna festivalska izbira. Osrednji, petkov večer, je četrt na dvajseto pričel Leopold I. s spremljevalno zasedbo Drügi ter prikazal solidno zaokrožen nastop z vedno bolj poznanimi pesmimi, ki jih lahko najdete tudi na njegovem pred letom izdanem prvencu Dobro jütro. Naslednji so bili na vrsti Prismojeni profesorji bluesa, ki znajo poleg bluesovskih klasik in hendrixovskega kitariziranja odličnega Julijana Eriča navdušiti tudi s svojimi bolj pop obarvanimi hitiči ali pač individualnim soliranjem posameznega člana, saj je prav vsak izmed njih virtuoz na svojem instrumentu. S "kvazi" TV prodajo Zlatka in Mihe vred. "Že pred korono bi morali nastopiti na Gori Rocka, zdaj nam je končno uspelo, radi imamo festivalske odre, da nas slišijo na različnih koncih Slovenije, da ima vse skupaj dobrodelno noto, pa je samo še dodatni plus in dobra stvar," nam je zaupal bobnar Zlatko Đogić.

icon-expand Med nastopom Elvis Jackson je letel WC papir, kar je pri njih običajna praksa in razlog za – dober žur! FOTO: Miro Majcen

"Ta festival smo imeli na očeh že nekaj let, zdaj so nas končno povabili," nam je smeje zaupal Julijan. "Glede na to, da vsak izvajalec, ki tu igra, zasadi eno drevo, je zadnji čas, da bi bil headliner tega festivala Sasha Vrtnar," pa se je pošalil Miha. Prismojeni sicer snemajo novo ploščo, kar so zdaj v spomladansko-poletnem času prekinili, saj jih čaka veliko nastopov, jeseni pa se bodo spet vrnili k ustvarjanju in dokončali novi album. "Če hočeš sebe izražati, lahko pokažeš vse, kar si, to je pokazala tudi plošča Prismojeni. Lepota odraščanja je v tem, da se osvobodiš nekih stvari in ustvarjaš sproščeno, saj se ti ni treba več dokazovati celemu svetu," sta misli strnila Zlatko in Julijan. Ker je kitarist Berto iz Elvis Jackson trenutno na bolniški, ga nadomešča mladi Martin, ki rad zaigra za intermezzo tudi kakšen riff skupin Metallica ali Slayer, sicer pa so fantje z energično poskočnim Budo na vokalu, Slavcem na bas kitari in Sokijem na bobnih prava festivalska izbira. Njihovi klasični triki z WC papirjem in napihljivimi blazinami ter podobnim vedno naletijo na odprte roke poslušalcev in najbolj zagretih žurerjev pod odrom.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

"Na Gori Rocka smo igrali vsaj štirikrat, kolikokrat se spomnim, da smo z Elvisi stali na tem odru. Mi že po naravi spodbujamo dobrodelne stvari, lansko leto smo prispevali za kombi za Mateja, ki ne bo nikoli hodil, na Ptuju smo imeli petdeset bobnarjev, s katerimi smo dokončno zmagali in zbrali potrebni denar. Rajši gremo v zadeve, za katere vemo, kam gredo določena sredstva. Z Elvisi smo prišli do točke, ko na nek način čakamo, kaj se bo zgodilo, čeprav na nek način nadaljujemo, predvsem za festivale. Prihodnjo pomlad bomo začeli praznovati svojo 25-letnico, ki bo sicer dejansko leto kasneje, a se je vse malce prestavilo. Trenutno mečemo ideje na mizo, počasi pa bomo videli, kam točno nas bo zaneslo, saj nočemo pretiravati. A imamo veliko materiala, s katerim lahko naredimo spodobno četrtstoletno obletnico," nam je pred nastopom povedal Marko Soršak Soki. Kar dolgo pa so morali čakati tisti, ki so morda prišli zgolj na vrhunec petkove ponudbe, na kultno alter zasedbo Laibach, ki je tokrat, četrt čez polnoč, po dolgem času spet nastopila s svojim festivalskim programom. Pred tem so namreč vneto koncertirali v imenu albuma Love is Still Alive, nekaj nastopov pa so imeli tudi z Alamutom. Vsi tisti, ki so jih morda videli prvič, so lahko uživali v B Mashini, starejših "revisited" favoritih, kot so Ti, ki izzivaš ali Krvava gruda, plodna zemlja, ter zimzelenih Alle Gegen Alle, God is God, Tanz Mit Laibach, ob koncu pa celo Sympathy for the Devil, če se kdo spomni njihove znamenite priredbe Stonesov.

icon-expand Julijan Erič iz Prismojenih profesorjev bluesa ima upravičeno sloves slovenskega Jimija Hendrixa. FOTO: Miro Majcen

Da so Laibach brez dvoma v samem vrhu domačih izvajalcev, smo se lahko prepričali ob do potankosti naštudiranem nastopu, vrhunskem plesu luči mojstra Črta Birse ter bogatih projekcijah in animacijah, ki samo dopolnjujejo njihov šov, ki sodi med bolj impresivne v celotnem rokenrol biznisu. Laibach so dva dni kasneje, na dan državnosti, prvič v karieri nastopili na Tartinijevem trgu v Piranu, 7. julija bodo skočili do Skopja, 8. julija jih pričakujejo v Kranju, nato jih čaka še nekaj festivalskih nastopov, oktobra štirje koncerti z Alamutom ter novembra trinajst koncertov Love is Still Alive po Evropi. Tretji in zaključni dan ter večer na Gori Rocka je minil v znamenju ponovno zbranih lokalnih znancev Zablujena generacija, ki so se s čustvenim nastopom poklonili pokojnemu kitaristu Matjažu Aliču - Ramonu. Veliki oder so ogrevali Jet Black Diamonds, nadaljevala sta Slon in Sadež, kot zvezde večera pa so nastopili Novomeščani Mrfy, ki bodo kmalu v tandemu z ljubljanskimi kolegi Joker Out zasedli trg v domačem Novem mestu, in sicer v petek, 30. junija.