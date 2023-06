Gora Rocka tudi letos v znamenju velikih glasbenih imen.

Še manj kot mesec dni nas loči do največjega dobrodelnega rock festivala pri nas. Festivala, ki ga poganja 250 prostovoljcev. Poleg Zablujene generacije , ki se bo s svojim nastopom poklonila pokojnemu kitaristu Matjažu Aliču – Ramonu , bodo oder letos tresli tudi skupine Laibach , MRFY , Mi2 , Koala Voice , Elvis Jackson , Alo!Stari , Prismojeni Profesorji Bluesa , Slon in Sadež , Jet Black Diamonds , Odprava zelenega zmaja , Pigs parlament , Ansambl Ikebana in drugi. Festival bo potekal med 22. in 25. junijem na Šentviški planoti v okolici Tolmina.

Izkupiček festivala bo tudi letos, kakor vsako leto doslej, namenjen lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V vseh letih obstoja festivala je bilo podarjenih že več kot 170 tisoč evrov. Tudi letos bodo znana imena, ki bodo nastopila na festivalu, posadila drevo v rockerskem drevoredu in s tem ohranila naravo, v kateri se festival odvija.

Dnevni program bo obogaten z veliko športnimi in kulturnimi aktivnostmi. Na festival prihajajo stand up komiki Marko Žerjal, Rok Škrlep, Mark Džamastagič in Matic Kokošar, ki bodo poskrbeli za smeh in zabavo, organizirana pa bodo tudi tekmovanja v odbojki, nogometu na milnici, metu lesene klade, vlečenju vrvi in druge aktivnosti, poskrbljeno pa bo tudi za ekologijo.