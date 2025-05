Goran Bregović po nastopu na Sanremu na italijansko turnejo.

Goran Bregović je na letošnjem 75. Sanremu, na katerem Italijani izbirajo najlepšo popevko, ki jih bo zastopala na Evroviziji, nastopil v duetu z mladim pevcem Ollyjem , s katerim sta izvedla svojo interpretacijo pesmi Il Pescatore in navdušila občinstvo.

Bregović in Orkester za poroke in pogrebe, ki ga sestavljajo glasbeniki, vzgojeni v romski tradiciji, bodo na odre po poročanju italijanskih medijev prinesli energijo svojega turbo folka, mešanico tradicionalne glasbe in modernih zvokov.

Turneja se bo začela v Cernobbiu ter med drugim nadaljevala po mestih Bra, Verona, Ancona, Sella Nevea in Otranto. Na koncertih bodo odigrali najbolj priljubljene pesmi z njegovega repertoarja, poleg skladb z najnovejših albumov pa bo na seznamu tudi nekaj svežega materiala s prihajajočega novega snemalnega projekta. Kot zanimivost: Bregovićeva zadnja italijanska turneja je bila skoraj povsod razprodana.