Gorenjska skupina Teodore z novim singlom

Po uspešno izdanem prvencu je skupina Teodore, ki jo sestavljajo Sašo Dudić, Matic Rožič, Alen Štrosin Matej Šranc, dobila zagon za ustvarjanje nove glasbe. Zopet so se zaprli v svoje temačne prostore in se zazrli sami vase.

"Nekega večera po vajah, je pogovor nanesel nato, kako ljudje hitro obtožimo druge in jih brez pomisleka označimo za slabe ljudi. Ne zavedamo se, da je ravno družba kriva zato, da na svetu obstajajo grozni ljudje. Po večini jih je družba izločila, imeli so slabo otroštvo, grozne izkušnje in se razvili v pošasti, kakršne imamo moč videti mi. Nihče se ne postavi v njihovo vlogo, nihče ne pomisli, da so ti ljudje družbeni konstrukt. Takoj jih označimo za slabe. V nekem trenutku smo se s pogledali in se nasmehnili. Uvideli smo, da je to tema, s katero bomo tokrat opozorili svet na krivice in napake. Začeli smo ustvarjati in nastala je skladba Destroy to Create,"je proces ustvarjanja novega glasbenega materiala opisala skupina.