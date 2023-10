Trboveljski Ping Pong Band predstavlja novo skladbo Gospodine. Gre za pristno zgodbo o večni ljubezni, napisano v srbskem jeziku, pri kateri sta sodelovala srbski skladatelj ter tekstopisec Dragiša Baša in priznani hrvaški producent Miro Buljan. Baša je avtor številnih besedil na Balkanu, sodeluje z glasbeniki, kot so Aco Pejović, Dragana Mirković, Seka Aleksić in Milica Todorović, Buljan se pa podpisuje pod uspešnice izvajalcev, kot so E.T., Toše Proeski, Nina Badrić, Neda Ukraden, Boris Novković in Tony Cetinski.

Slovenska skupina Ping Pong Band je dejala, da se je z izdajo pesmi Gospodine podala na zahtevnejšo pot. "Gospodine je skladba o nekom, ki mi je v ponos, s katerim se rada pokažem, za katerega vem, da me ima rad. In vem tudi, da ko bom stara in ko bo on star, da se bova imela še vedno rada kot prvi dan, ko sva se spoznala," je povedala pevka Agnes Kumlanc.