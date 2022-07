Gostiteljica Evrovizije 2023 bo Velika Britanija

Organizatorji priljubljenega glasbenega dogodka so potrdili, da se bo zaradi zahtevnih vojnih razmer v Ukrajini evrovizijski dogodek odvil na britanskih tleh. Na Twitterju so uradno sporočili, da se priljubljeno glasbeno tekmovanje ne bo zgodilo v Kijevu, čeprav so letos slavili Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija.

Čeprav je na letošnji Evroviziji slavila ukrajinska zasedba, pa se dogodek drugo leto seli v Veliko Britanijo. Nevarne razmere v Ukrajini namreč ne dopuščajo varne izpeljave priljubljenega praznika glasbe z dolgoletno tradicijo. Na uradnem Twitterjevem profilu organizatorja Evrovizije so novico tudi javno objavili in tako potrdili ugibanja o uradni lokaciji dogodka. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je že junija potrdila, da Evrovizija leta 2023 kljub protestom Kijeva zaradi vojne ne bo potekala v Ukrajini. Kot so zapisali, razumejo razočaranje, ki je spremljalo odločitev, da Evrovizije prihodnje leto ne bo mogoče izvesti v letošnji državi zmagovalki, a je njihova odgovornost zagotoviti varnost sodelujočih. Ukrajini je na največjem glasbenem dogodku, ki poteka v živo, maja letos zmago prinesel nastop Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Britance je v Torinu zastopal Sam Ryder, ki je prejel največ točk strokovnih žirij, a je na koncu s 631 točkami obstal na (nehvaležnem) drugem mestu. Zaenkrat še ni znano, katero otoško mesto bo zasijalo v vlogi gostitelja dogodka. Med tistimi, ki so izrazila interes, pa sta tudi Glasgow in Manchester. S primernimi arenami se ponašajo še Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, London, Brighton, Belfast in Cardiff.