Gramatik: Oboževalci brezplačno glasbo cenijo bolj, kot sem pričakoval

V New Yorku živeči slovenski producent Denis Jašaravić, bolje poznan kot Gramatik, sicer prihaja iz Portoroža ustvarja pa instrumentalno "beate" z vplivi bluesa, funka, soula in jazza, s katerimi navdušuje prizorišča širom po svetu. Po nekaj letih se spet vrača v domače Križanke in priznava, da ima tremo, saj nam je potrdil, da si tudi on, tako kot vsak, najbolj želi, da ga doma sprejmejo za svojega.

Gramatik se po letu 2014 in 2016, ko je napolnil Križanke, tja spet vrača, tokrat v sklopu desetletnice Kina Šiška. FOTO: Nina Varano

Kariero ste kot zagovornik digitalne svobode zgradili na prosti izmenjavi svoje glasbe. Na kakšne načine je to pripomoglo k temu, da ste danes veliko ime v svetu elektronske glasbe? Pripomoglo je na ta način, da so moji oboževalci namesto za glasbo denar porabili za nakup vstopnic za koncerte in "merch" (izdelke op. p.). Cenili so, da sem vsakemu omogočil, da mojo celotno diskografijo dobi brezplačno. Saj bi si v vsakem primeru večina glasbo pobrala z interneta nelegalno. Jaz sem jim svojo glasbo ponudil brezplačno, tako da kadar poberejo s spleta mojo glasbo, nihče ne more reči da so cyber-kriminalci. Oboževalci so to cenili bolj, kot sem pričakoval. Kljub prosti izmenjavi ste najprej preko Beatporta prodali veliko svoje glasbe, zdaj pa jo ponujate preko svoje založbe Lowtemp ter preko ponudnikov kot so Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, Amazon Music, Tidal. Vaša glasba najde ljudi ali oni njo? Mislim da tu drži oboje. So ljudje, ki aktivno iščejo glasbo kot je moja in me na ta način odkrijejo, so pa ljudje ki jo prvič slišijo v neki restavraciji ali pač v coffee shopu v Amsterdamu. Torej miselnost "osvobajanje glasbe tako, da je brezplačna" še deluje? Menim, da bo to vedno delovalo v kontekstu manj priviligiranih ljudi, ki si ne morejo privoščiti, da bi finančno podprli vse svoje najljubše izvajalce. Tisti, ki so zmožni, pa zelo radi podprejo to filozofijo z pay-pal donacijami. Oboževalci imajo izbiro, kar se mi zdi zelo pomembno. Je pa res, da v današnjem času na žalost brezplačna glasba ne pomeni več veliko v kontekstu uspeha nadebudnih izvajalcev, ker redko kdo še pobira glasbo in jo shranjuje v MP3 obliki. Večina ljudi danes konzumira glasbo preko omenjenih streaming platform, za katere pa se plačuje mesečna naročnina.

"Oboževalci to, da jim dam glasbo brezplačno, cenijo bolj, kot sem pričakoval." FOTO: Nina Varano

Recimo, tudi Dubioza kolektiv jo ponuja brezplačno, ljudje pa vseeno kupujejo njihove albume in jih tako podpirajo. Kako pomemben je merchandise (prodaja izdelkov)? Enako je pri meni, kot sem že prej omenil, nekateri se vseeno odločijo za nakup oziroma pay-pal donacijo. Merchandise je precej pomemben, predvsem za umetnike, ki imajo kultni "following". Tisti včasih zaslužijo več od "mercha" kot od albuma samega. Prebrali smo, da ste morali svoj uspeh v Sloveniji skrivati, ker tukaj ljudje, v nasprotju z ZDA, ne marajo, če je nekdo drugačen in še uspešen. Se je v desetih letih odnos doma do vas kaj spremenil? Nisem nikoli skrival uspeha, le oglaševal ga nisem. Moja družbena omrežja in spletne strani, na katerih je vedno razvidno kaj se dogaja z mojo kariero, niso bila nikoli skrita pred Slovenijo. Zgodovinsko dejstvo je, da v Sloveniji pritegneš zanimanje, šele ko neka druga država, ki jo Slovenci spoštujemo, razglasi da si v nečemu dober. Mislim da je to že od Prešerna naprej tako. Seveda je tu za razdelati veliko različnih faktorjev, zakaj je to tako, za kar nisem pretirano kvalificiran za to, a je možno, da eden od razlogov za takšno pomanjkanje nacionalne samozavesti in da so nas skozi zgodovino večje države in kraljevine okoli nas ignorirale, zanemarjale in predvsem zlorabljale na tak in drugačen nacin. To je njabrž pustilo svoje posledice na naši kolektivni identiteti in se mi zato tudi ne zdi prav, da smo velikokrat grobo obtoženi te mentalitete. Nekaj, kar sem v mladosti tudi sam počel. Danes mislim da smo mi bolj žrtev te mentalitete. Se pa tudi to počasi spreminja in postajamo tudi v Sloveniji bolj pozitivni in mislim, da smo v tem kontekstu v zadnjih letih kar lepo napredovali. Najbrž bodo tudi komentarji pod tem intervjujem tako ali drugače povedali ali imam prav ali ne.

Vaš krog privržencev se je zagotovo razširil tudi doma, toda ali je to, ob uspehu v ZDA, za vas sploh relevantno? Seveda je relevantno. Zato je tudi koncert v Križankah eden mojih najljubših in eden redkih na katerem imam tremo, saj mi je res pomembno, da domače občinstvo uživa in gre domov dobre volje. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Dejstvo je torej, da ste v ZDA bolj popularni kot v rodni Sloveniji. Pri nas en koncert, tam v slabem mesecu kar 17 nastopov? Koliko je pri vsem skupaj "rokenrola", če si ga človek lahko privošči, ali je treba biti strogo profesionalen? Če je glasba tudi tvoja služba in ne počneš tega samo kot nek hobi, potem je stroga profesionalnost nujno potrebna. V nasprotnem ne moreš biti uspešen. Vedno je bilo in tudi bo nekaj "rokenrola", saj se moraš pri svojem delu tudi zabavati, da bi lahko bil dober. Ampak vsaj zame je vedno deloval pregovor "vse v mejah normale." Jaz sem tak, tip da je zame največji rokenrol delati glasbo v prijetnem okolju domačega studia.

"Zame je največji rokenrol delati glasbo v prijetnem okolju domačega studia." FOTO: Nina Varano

Kako se kosate z vso logistiko, navsezadnje tudi ameriške razdalje, četudi z letalom, niso ravno mačji kašelj? Logistika je vse. Ključ je v dobri ekipi, ki poskrbi, da smo vedno pravočasno na nastopih in da tudi vse ostalo štima. Včasih je pač potrebno tudi nekaj iznajdljivosti. Moram priznati, da je zame osebno najbolj grozen del turnej, da se moram spopadati z grozno organizacijo in postrežbo letališč in letalskih firm po celem svetu, ki potnike tretirajo kot živino in nas lupijo na vsakem koraku. V Sloveniji nastopite na vsakih nekaj let, koncert pred petimi leti je bil takoj razprodan, zdaj so vstopnice še na voljo. Menite, da je šlo takrat za to, da so ljudje obkljukali ime Gramatik na svojem koncertnem seznamu, ali mlade generacije manj hodijo na koncerte, kot npr. nekoliko starejša rock ali jazz publika? Ko sem pred petimi leti najavil svoj koncert v Križankah, je to bil moj prvi pravi koncert Gramatika v Sloveniji. Normalno je da je bilo zanimanje veliko. Tudi za firbce, ki so samo želeli videti kaj sploh počnem. Zadnje čase opažam da veliko slovenskih oboževalcev obiskuje moje koncerte tudi drugod po Evropi, kar me vedno zelo razveseli. Srečujem jih od Amsterdama do Pariza, Barcelone itd. Ne bi rekel, da mlade generacije hodijo manj na koncerte, saj na svojih koncertih vidim večino mladih, razpon mojih poslušalcev pa je zelo velik. Je pa res, da imajo mladi danes mogoče raje moderne festivale, kjer lahko v enem vikendu vidiš veliko izvajalcev, ki te zanimajo in hkrati spoznaš ogromno somišljenikov in si na ta način širiš prijateljski krog. To še najbolj velja za Ameriko, tam je ta pozitivna in odprta družabna kultura na festivalih izjemno izrazita in predvsem izjemno enotna skozi celotno državo, bodisi je to Electric Zoo v New Yorku ali Coachella v Los Angelesu. Vedno me navduši, kadar na festivalih tam to opazim.

Kako vidite najnovejši singleBetter Believe it Now, z duom Big Gigantic, v primerjavi s prejšnjimi? Gre za single, na katerem prvič uradno sodelujem z mojima dobrima prijateljema Big Gigantic iz Kolorada, in mi je zato tudi zelo pri srcu. Komad je kot neka elektro funk odiseja, ki se aranžmajsko trikrat spremeni in poslušalca res popelje po vesolju. Prejšnji single je pa bil Puff Your Cares Away, ki pa je tematsko precej drugačen, posvečen je poslušalcem, ki majo radi marihuano in vsebuje sample iz legendarnega komada Smoke Rings Lesa Paula in Mary Ford. Oba singla se bosta nahajala na albumu Re:Coil Part II, ki izide konec oktobra. Ste tudi eden prvih umetnikov, ki je že konec leta 2017 uvedel svojo kriptovaluto GRMTK, kako se razvija ta zgodba? Zaradi trenutnoe kripto recesije se zgodba nažalost razvija počasi ampak definitivno se razvija. Jaz sem trenutno v poziciji, da hranim vse, kar sm zbral ob zagonu mojega tokena in strpno čakam na SingularDTV da svojo Breaker platformo razvijejo do konca in sprožijo njihov inovativni ekosistem za ustvarjanje in distribucijo, ki so ga izumili s pomočjo Blockchain tehnologije. Breaker je trenutno v "public beti", lahko si ga snamete na breaker.io, deluje precej podobno kot ostale streaming aplikacije in že ponuja na ogled lepo število filmov, dokumentarcev in serij. Ko bo platforma dokončno zgrajena, bodo obiskovalci in ustvarjalci lahko tudi deležni vseh prednosti, ki ji jih tokenizirani ekosistemi ponujajo.

"Vsak si najbolj želi, da ga doma sprejmejo za svojega." FOTO: Nina Varano

Pravite, da ste doma v New Yorku, ste prijatelje našli preko glasbe, kako se človek znajde v tako velikem mravljišču multikulturnosti v vsakem možnem pogledu? Tudi preko glasbe sem spletel kar nekaj prijateljstev, a še vedno ostajajo moji najboljši prijatelji tisti, s katerimi se družim še iz ranega otroštva. Kljub razdalji, smo v kontaktu in se obiskujemo. Trenutno sem doma v New Yorku in lahko rečem, da sem tam domač, New York je vedno bila zelo odprta metropola in vse priseljence sprejema kot svoje, ampak vedno bom doma v Portorožu, kamor se vračam vsakič, ko mi čas to dopušča. Videli smo, kaj se je zgodilo Aviciiju, kako skrbite za fizično in mentalno zdravje, imate čas za zasebno življenje? Kar se je zgodilo Aviciiju je zelo žalostna zgodba, ki se lahko pripeti vsem nam, če ne bomo pazljivi. Turneje so zelo mentalno in fizično naporni podvigi, tudi za najmočnejše med nami. Osebno se trudim ostati na zeleni veji z relativno zdravo prehrano, občasno tudi športam, igram tenis. Privoščim si tudi kak dan totalnega odklopa od glasbe, ko počnem vse, za kar ponavadi nimam časa. Moja boljša polovica je med drugim tudi pomemben del moje ekipe, zato lahko kombinirava poslovno in zasebno življenje in imam to srečo, da ona zelo rada poskrbi zame, kadar sam na to pozabim.

