Gramatik je z enodnevnim festivalom v Portorožu uresničil svoje sanje

Gramatikov spektakel je potekal na isti plaži, kjer je pred desetletji začel glasbeno pot, tokrat pa posredovanja Policije in pritožb sosedov ni bilo. "Težko je sploh to primerjati, takrat smo bili še mladi in prišlo je okoli 20 ljudi," je o zabavi, ki je potekala pred leti, povedal Gramatik.

Ta zabava je bila bistveno glasnejša in veličastnejša kot tista pred 20 leti. "Imam zelo lepe spomine na to plažo, ker smo tukaj odraščali, in edino, kar nam je manjkalo, je dober glasbeni dogodek, ki bi se ponovil vsako leto. Fantje, ki so danes nastopali, so res vrhunski glasbeniki, DJ-ji in producenti; zaradi tega, bom imel od zdaj naprej še lepši spomin na to plažo," je dejal glasbeni producent.

Enemu v svetu najbolj priznanih slovenskih glasbenih producentov so se na odru pridružili številni glasbeni prijatelji, kot sta Drill in Masayah, pa tudi hrvaški evrovizijski čudežni deček Baby Lasagna.

"Ta del Slovenije, Portorož, Koper dobro poznam, živim namreč 20 kilometrov stran od tod. Milijonkrat sem se tu sprehajal ob nedeljah in šel na sladoled. V Koper hodim po nakupih, tako da sem se počutil, kot da nastopam doma," je dejal Baby Lasagna.

"Vem, da je Gramatik domačin, ki je ustvarjal tu že 25 let nazaj, in vem, da so ga tudi zdaj prišli podpret njegovi in širša Slovenija, saj je naredil veliko za obalni hip hop in obalno sceno nasploh," je dejal Drill.