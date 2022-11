Grammyja za novinko leta osvojila 95-letna Angela Álvarez

Nagrajenka je celo življenje pisala skladbe in jih izvajala le v ožjem krogu prijateljev in sorodnikov. To se je je spremenilo po tem, ko se je njen vnuk Carlos odločil, da bo babici pomagal pri pripravi albuma. Pri tem mu je na pomoč priskočil še en Kubanec, igralec Andy García, in skupaj so izdali album, s katerim je Angela prepričala tudi grammyjevo komisijo.

95-letnica je v zahvalnem govoru nagovorila vse, ki svojih sanj še niso uresničili, in jim namignila, da v resnici nikoli ni prepozno. "Vedite, da čeprav je življenje težko, vedno obstaja izhod in z vero in ljubeznijo je vse mogoče doseči," je dejala glasbenica, ki je odraščala pred in med kubansko revolucijo. Angela je v času življenja na Kubi pesmi sprva pisala na skrivaj, v glasbo pa se je odkrito podala šele v poznejših letih, ko se je preselila v Združene države Amerike.

Glasbenica ima za seboj pestro in na trenutke tudi zelo težko življenje. V času vladanja Fidela Castra se je morala ločiti od svojih otrok, ki jih je poslala v ZDA, ob ponovni združitvi pa je po borbi z rakom izgubila svojega soproga in edino hčerko. O gospe Angeli in njenem življenju je posnet tudi dokumentarni film, v katerem je spoznala Garcio, s pomočjo katerega je kasneje izdala svoj album.