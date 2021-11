Grammyjevski nastop, ki obeta veliko: Streisandova z glasbo Stephena Sondheima

Streisandova bi tako na odru zapela nekaj skladb iz bogate glasbene zapuščine skladatelja Stephena Sondheima, ki je umrl 26. novembra letos. Pevka in igralka njegovo delo dobro pozna. Nastopila je s kar osmimi njegovimi skladbami, vključno z dobro znano Send in the Clowns, ki je bila leta 1985 del izdelka The Broadway Album, kar ji je prineslo nagrado grammy v kategoriji najboljše ženske vokalne izvedbe.