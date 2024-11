Grammyji 2025: Beyonce postala izvajalka z največ nominacijami doslej

Znani so nominiranci najprestižnejših glasbenih nagrad grammy. Za svoje zlate kipce se bosta tudi tokrat potegovali Beyonce in Taylor Swift, med nominiranci pa so tudi Sabrina Carpenter, Chappell Roan, IDELS, Pearl Jam in Chris Brown. Podelitev bo 2. februarja v Los Angelesu.

Znano je, kdo so glasbeniki, ki se bodo 2. februarja v Los Angelesu potegovali za svoje grammyje. Med tistimi, ki se s svojo glasbo potegujejo za zlat kipec gramofona, so tisti, ki so albume in pesmi izdali med 16. septembrom 2023 in 30. avgustom 2024, z 89. nominacijo pa se je na vrh lestvice največkrat nominiranih povzpela Beyonce, ki si je do sedaj prvo mesto delila z možem raperjem Jay-Z-jem.

Beyonce FOTO: Profimedia icon-expand

"Danes praznujemo neverjetne glasbene dosežke naše skupnosti," je v izjavi dejal izvršni direktor Snemalne akademije Harvey Mason Jr."Bilo je neverjetno glasbeno leto, tokratne nominacije pa odražajo delo volilnega telesa, ki se bolj zaveda glasbene skupnosti kot kadarkoli prej. Grammyji so prav zato najbolj prestižna glasbena nagrada, saj priznanja podeljujejo glasbeni kolegi, sam pa sem izjemno hvaležen 13 000 članom Akademije, ki so si vzeli čas in ocenili vso to neverjetno glasbo, oddali svoje glasove in počastili svoje kolege. Čestitke vsem nominirancem," je še dodal.

Seznam nominirancev v glavnih kategorijah: Album leta: Now And Then – The Beatles TEXAS HOLD 'EM – Beyoncé Espresso – Sabrina Carpenter 360 – Charli xcx BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish Not Like Us – Kendrick Lamar Good Luck, Babe! – Chappell Roan Fortnight – Taylor Swift Featuring Post Malone Skladba leta: New Blue Sun – André 3000 COWBOY CARTER – Beyoncé Short n' Sweet – Sabrina Carpenter BRAT – Charli xcx Djesse Vol. 4 – Jacob Collier HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift

Taylor Swift FOTO: AP icon-expand

Pesem leta: A Bar Song (Tipsy) – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey) BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish) Die With A Smile – Dernst "D'Mile" Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars) Fortnight – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone) Good Luck, Babe! – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan) Not Like Us – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar) Please Please Please – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter) TEXAS HOLD 'EM – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé) Najboljši novi izvajalec: Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin RAYE Chappell Roan Shaboozey Teddy Swims Najboljši pop solo nastop: BODYGUARD – Beyoncé Espresso – Sabrina Carpenter Apple – Charli xcx BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Chappell Roan FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljši pop duet/skupinski nastop: Us – Grace Abrams feat. Taylor Swift LEVII'S JEAN – Beyoncé feat. Post Malone Guess – Charli xcx & Billie Eilish The Boy Is Mine – Ariana Grande, Brandy and Monica Die with a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars Najboljši plesni/elektronski album: Brat – Charli xcx Three – Four Tet Hyperdrama – Justice TIMELESS – KAYTRANADA Telos – Zedd Najboljši rock nastop: Now & Then – The Beatles Beautiful People (Stay High) – The Black Keys The American Dream Is Killing Me – Green Day Gift Horse – IDLES Dark Matter – Pearl Jam Broken Man – St. Vincent

Pearl Jam FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljši rock album: Happiness Bastards – The Black Crowes Romance – Fontaines D.C. Saviors – Green Day TANGK – IDLES Dark Matter – Pearl Jam Hackney Diamonds – The Rolling Stones No Name – Jack White Najboljši rap album: Might Delete Later – J. Cole The Auditorium, Vol 1 – Common & Pete Rock Alligator Bites Never Heal – Doechii The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem We Don't Trust You – Future & Metro Boomin Najboljši R&B nastop: Guidance – Jhené Aiko Residuals – Chris Brown Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones Made for Me (Live on BET) – Muni Long Saturn – SZA

SZA FOTO: AP icon-expand

Najboljša R&B pesem: After Hours – Kehlani Burning – Tems Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones Ruined Me – Muni Long Saturn – SZA Najboljši R&B album: 11:11 (Deluxe) – Chris Brown Vantablack – Lalah Hathaway Revenge – Muni Long Algorithm – Lucky Daye Coming Home – Usher Najboljši rap nastop: Enough (Miami) – Cardi B When the Sun Shines Again – Common & Pete Rock feat. Posdnuos Nissan Altima – Doechii Houdini – Eminem

Eminem FOTO: Profimedia icon-expand

Najboljša rap pesem: Asteroids – Rapsody, feat. Hit-Boy Carnival – $, Kanye West, Ty Dolla $ign feat. Playboi Carti & Rich The Kid Like That – Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar Not Like Us – Kendrick Lamar Yeah Glo! – GloRilla Najboljša country pesem: The Architect – Kacey Musgraves A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey I Am Not Okay – Jelly Roll I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen Texas Hold Em – Beyoncé

Jelly Roll FOTO: Profimedia icon-expand