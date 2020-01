Grammyji v znamenju Kobeja Bryanta, velika zmagovalka Billie Eilish

"Vsi čutimo neizmerno žalost. Pred nekaj urami je Los Angeles, Amerika in cel svet izgubil junaka. Dobesedno zlomljeni stojimo tu v hiši, ki jo je zgradil Kobe Bryant," je svoj govor začela Alicia, nato pa odpela pesem It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, ki jo v originalu izvaja zasedba Boys II Men . na koncu je še dodala: ''Radi te imamo Kobe."

Billie Eilishje najmlajša izvajalka in prva ženska, ki je prejela vse štiri glavne nagrade: najboljša novinka, najboljši album leta, pesem leta in singel leta.

Med nastopajočimi večera so bili še Gwen Stefani in Blake Shelton, Ariana Grande, Lizzo, Aerosmith in Billie Eilish, Lil Nas X, DJ Khaled inRun-DMC, Tyler, The Creator inDemi Lovato, ki je po dveh letih od predoziranja prvič stala na odru in pela v živo.

Vseh kategorij je kar 80, spodaj pa si poglejte nekaj najpomembnejših in kdo je slavil v posamezni kategorij na podelitvi glasbenih nagrad grammy.

Najboljša solo izvedba pop skladbe:

"Spirit," Beyoncé

"Bad Guy," Billie Eilish

"7 Rings," Ariana Grande

"Truth Hurts," Lizzo

"You Need to Calm Down," Taylor Swift

Najboljši pop album:

The Lion King: The Gift, Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Thank u, next, Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project, Ed Sheeran

Lover, Taylor Swift

Najboljši pop nastop v duetu/skupini:

"Boyfriend," Ariana Grande & Social House

"Sucker," Jonas Brothers

"Old Town Road," Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"Sunflower," Post Malone & Swae Lee

"Señorita," Shawn Mendes & Camila Cabello

Najboljši latino, urbani ali alternativni album:

X 100PRE, Bad Bunny

Oasis, J Balvin & Bad Bunny

Indestructible, Flor De Toloache

Almadura, iLe

El Mal Querer, Rosalía

Najboljši latino pop album:

VIDA, Luis Fonsi

11:11, Maluma

Montaner, Ricardo Montaner

#Eldisco, Alejandro Sanz

Fantasia, Sebastian Yatra

Najboljši rap album:

Revenge of the Dreamers III, Dreamville

Championships, Meek Mill

I Am > I Was, 21 Savage

Igor, Tyler, the Creator

The Lost Boy, YBN Cordae

Najboljša rap skladba:

"Bad Idea," Chancelor Bennett, Cordae Dunston, Uforo Ebong & Daniel Hackett

"Gold Roses," Noel Cadastre, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Khristopher Riddick-Tynes, William Leonard Roberts II, Joshua Quinton Scruggs, Leon Thomas III & Ozan Yildirim

"A Lot," Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White

"Racks in the Middle," Ermias Asghedom, Dustin James Corbett, Greg Allen Davis, Chauncey Hollis, Jr. & Rodrick Moore

"Suge," DaBaby, Jetsonmade & Pooh Beatz

Najboljša izvedba rap skladbe:

"Middle Child," J. Cole

"Suge," DaBaby

"Down Bad," Dreamville Featuring J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

"Racks in the Middle," Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

"Clout," Offset feat. Cardi B

Najboljša R'N'B' skladba:

"Could've Been," Dernst Emile II, David "Swagg R'Celious" Harris, H.E.R. & Hue "Soundzfire" Strother

"Look at Me Now," Emily King & Jeremy Most, songwriters (Emily King)

"No Guidance," Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Lewis, Noah Shebib & Teddy Waltonrake)

"Roll Some Mo," David Brown, Dernst Emile II & Peter Lee Johnson

"Say So," PJ Morton

Najboljša izvedba R'N'B' skladba:

"Love Again," Daniel Caesar and Brandy

"Exactly How I Feel," Lizzo feat. Gucci Mane

"Roll Some Mo," Lucky Daye

"Come Home," Anderson .Paak feat. André 3000

"Could've Been," H.E.R. feat. Bryson Tiller

Najboljši R'N'B' album:

1123, BJ The Chicago Kid

Painted, Lucky Daye

Ella Mai, Ella Mai

Paul, PJ Morton

Ventura, Anderson. Paak

Najboljši novinec/novinka:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Najboljša rock skladba:

"Fear Incolum," Tool

"Give Yourself a Try," George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross MacDonald

"Harmony Hall," Ezra Koenig

"History Repeats," Brittany Howard

"This Land," Gary Clark Jr

Najboljši rock album:

Amo, Bring Me The Horizon

Social Cues, Cage The Elephant

In The End, The Cranberries

Trauma, I Prevail

Feral Roots, Rival Sons

Najboljša izvedba rock skladbe:

"Pretty Waste," Bones UK

"This Land," Gary Clark Jr.

"History Repeats," Brittany Howard

"Woman," Karen O & Danger Mouse

"Too Bad," Rival Sons

Pesem leta:

"Always Remember Us This Way," Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna

"Bad Guy," Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

"Bring My Flowers Now," Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

"Hard Place," Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins

"Lover," Taylor Swift

"Norman F---ing Rockwell," Jack Antonoff & Lana Del Rey

"Someone You Loved," Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman

"Truth Hurts," Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John

Album leta:

i,i, Bon Iver

Norman F--ing Rockwell!, Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

thank u, next, Ariana Grande

I Used To Know Her, H.E.R.

7, Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Father Of The Bride, Vampire Weekend

Najboljši singel leta:

"Hey, Ma," Bon Iver

"Bad Guy," Billie Eilish

"7 Rings," Ariana Grande

"Hard Place," H.E.R.

"Talk," Khalid

"Old Town Road," Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts," Lizzo

"Sunflower," Post Malone and Swae Lee

Najboljši glasbeni video:

"We've Got to Try This," The Chemical Brothers

"This Land," Gary Clark Jr., Savanah Leaf

"Cellophane," FKA twigs

"Old Town Road (Official Movie)" Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

"Glad He's Gone," Tove Lo