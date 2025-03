Evrovizijske stavnice: slabi obeti za Balkan, bo slavila naša soseda?

Slaba dva meseca pred tekmovanjem za Pesem Evrovizije so znane vse letošnje tekmovalne skladbe. Komu kaže najbolje in kakšni so obeti za Slovenijo? Kje na lestvici najdemo države Zahodnega Balkana in ali bo tekmovanje prihodnje leto gostila Avstrija?

OGLAS

Švedi v zadnjih letih na tekmovanju za Pesem Evrovizije zmagujejo kot po tekočem traku. Od leta 2012 so zmagali trikrat in prav možno je, da bi novo zmago vknjižili tudi letos. Prvo mesto na stavnicah so zasedali, še preden so sploh izbrali letošnjega predstavnika. Tudi po zmagi na Melodifestivalu pa zasedba Kaj s skladbo Bara Bada Bastu velja za favorita. Skladba je na pretočni platformi Spotify zabeležila že 15 milijonov poslušanj, v prvih dneh so bili celo na Spotifyjevi lestvici najbolj viralnih skladb. V več milijonih se štejejo tudi ogledi njihovega nastopa na švedskem predizboru.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njihova zmaga je bila sicer vse prej kot zagotovljena. Za le sedem točk so na koncu namreč prehiteli Månsa Zelmerlöwa – pevca, ki je s skladbo Heroes zmago Švedski na Evroviziji prinesel leta 2015. Ob tem sicer ne gre spregledati dejstva, da bo Švedska na Evroviziji prvič po kar 27 letih ponovno nastopila v svojem maternem jeziku. Če bi letos vknjižila novo zmago, bi s tem postala država z največ – kar osmimi – zmagami na Evroviziji. Zdaj sta na prvem mestu večne lestvice s sedmimi izenačeni z Irsko, ki je večino svojih zmag dosegla v 90. letih prejšnjega stoletja (med leti 1992 in 1996 so zmagali kar štirikrat). V zadnjih letih so z izjemo lanskega šestega mesta uvrstitve Irske mnogo slabše, prav tako jim tudi letos ne kaže na velik uspeh (trenutno zasedajo 22. mesto). Nasprotno pa stavnice nov velik uspeh napovedujejo Avstriji. Naša severna soseda trenutno namreč zaseda drugo mesto in prav možno je, da bi JJ s skladbo Wasted Love po letu 2014, ko je zmagala Conchita Wurst, tekmovanje ponovno zapeljal v Avstrijo. Med državami, ki trenutno zasedajo višje uvrstitve, so še Izrael (3.), Francija (4.), Nizozemska (5.) in Finska (6.).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Brez škandalov ne gre Na trenutnem sedmem mestu najdemo eno od skladb, ki je med letošnjimi poskrbela za največ razburjenja. Tommy Cash, ki bo s skladbo Espresso Macchiato zastopal Estonijo, se namreč sooča z očitki. Mnogi Italijani namreč menijo, da je njegova pesem polna predsodkov. Glasbenik se zagovarja, da s skladbo ni želel razburiti Italijanov. "Rad imam Italijo in jo izjemno spoštujem," je dejal.

Eno od skladb, ki v letošnji sezoni dviguje največ prahu, najdemo tudi na 11. mestu. Malteška predstavnica Miriana Conte poje, kar zveni kot kletvica, zato je morala po pritožbi BBC-ja besedilo skladbe nekoliko prilagoditi in spremeniti naslov – skladba se ne imenuje več Kant, temveč Serving. Vseeno ostajajo neosamljena mnenja, da oboževalcev sprememba ne bo ustavila, da kletvice med njenim nastopom ne bi zaklicali na vsa pljuča.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Presenetljivo nizko, trenutno na 12. mestu, je letos Italija, ki – podobno kot Švedska – v zadnjih letih kot po tekočem traku niza visoke uvrstitve. Zmagovalec Sanrema Olly se je namreč odločil, da ne bo nastopil na Evroviziji, s čimer je priložnost dobil drugouvrščeni Lucio Corsi. Kaj pa Slovenija? Sloveniji letos po dveh zaporednih uvrstitvah ne kaže na uvrstitev v finalni večer. Od skupno 37 skladb Klemen s How much time do we have left namreč zaseda 27. mesto. A ob tem gre opozoriti, da stavnice pogosto ne zadenejo končnega izida. Spomnimo, na dan prvega predizbora so stavnice Raiven lani namreč napovedovale 12. mesto in s tem izpad s tekmovanja, na koncu pa je v polfinalu osvojila deveto mesto.

Kljub vsemu pa je Slovenija trenutno uvrščena najvišje izmed držav Zahodnega Balkana. Srbija, Hrvaška in Črna gora so trenutno namreč na 34., 35. in 37. mestu.