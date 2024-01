Green Day in njihovo definiranje Peter-Pan kompleksa

Vrnitev slovitih kalifornijskih punk-rockerjev Green Day ima težo. Žal pa ta ne vključuje kakovostne glasbene platforme, ki bi manj odtujeno sledila namenjeni ji siloviti medijsko-promocijski akciji. Tako Green Day z monotonim kričanjem čez tri, občasno štiri, nikoli pa pet različnih kitarskih akrodov tragično zavijajo v območje, ki ga popularna psihologija imenuje kompleks Petra Pana. Uvodni komad je še edini (še kolikor toliko) ok. Boogie-woogie ali zjetkan južnjaškorockovski nastavek, na katerem gvira komad The American Dream Is Killing Me pušča vtis sproščene, zabavne, nemara sploh ne tako zelo jezne veselice. Vse kar sledi, to pa je kar 14 novih songov ene najuspešnejših rock zasedb sploh, pa izzveni, izvzemši dva napeva kot zelo podpovprečna žalost. Začenjši z Look Ma, No Brains! Sindom Petra Pana je značilen za odrasle, ki nočejo (ali zaradi različnih psihičnih bolezni ne morejo) čustveno odrasti. Green Day z njo nagovarjajo milijone neodločnih, predvsem moških. Ker je teh v zahodni družbi občutno preveč, marketinški mozaik sezidan okrog albuma Saviors, izstopi v polnem sijaju. Kljub vsemu glava zasedbe Green Day šteje že 51 let! Da svojo mamo pri tej starosti kričoč prepričuješ, da v tvojem podstrešju ni esence, beri dovolj gub, je še kar alarmantno, mar ne. Leto 2024 bi bilo lahko v marsičem prelomno, zato se zdi že zgodnja, torej januarska aktivacija, predvsem možganov, ključna za vsakršen tip napredovanja, ključna nemara celo za (socialno) preživetje. Zato so Green Day, kljub vsemu naklepno (vseeno ni težko prepoznati lisjake, a ne) in zavedajoč se svoje komercialne moči raje ostali tupi, tj. neustvarjalni. Songa Corvette Summer in Suzie Chapstick plaho resda poskušata zbezljati iz okvirjev, a se corvetta vendarle ne izkaže kot vzdržljiva, Suzie pa ostane lajdra. Zadnji komad v nizu, tisti z naslovom Fancy Sauce, album skene akustično-baladno, simbolno pa kot dramilo, če ne kar dokaz, da je punk-rock res že izpeti žanrski fantom. A naj ljudskim masam v kakor koli že polnih glavah še naprej dosledno odmeva naslov pričujočega glasbenega dela - Rešitelji. Kako zelo energičen, vpadljiv ter zato še toliko bolj cenen in patetičen privid.

Ocena: 1,5