Green Day napovedali izid že 14. studijskega albuma Saviors

Ameriški punk rokerji Green Day za 19. januar napovedujejo izid novega, 14. studijskega albuma z naslovom Saviors. Poleg naslovne, že objavljene skladbe The American Dream Is Killing Me, bo na albumu še 15 skladb, ki jih bodo predstavili tudi na turneji. To bodo začeli 30. maja v Španiji, nastopili pa bodo tudi po drugih evropskih državah.

OGLAS

Po pisanju portala Louder skupina Green Day bo 19. januarja izdala svoj 14. studijski album z naslovom Saviors. Ameriški punk rokerji tudi tokrat ne bodo razočarali s svojim sporočilom, ki je uperjeno proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, obenem pa ne bodo prizanesli niti poslovnežu Elonu Musku. Že ob oktobrskem izidu prvega singla z albuma z naslovom The American Dream Is Killing Me je frontman skupine Billie Joe Armstrong povedal, da je pesem napisal pred več kot tremi leti, vendar je ni želel vključiti na album Father of All Motherfuckers iz leta 2020, ker po njegovem mnenju ni bila primerna za tako strašno politiko in razdeljenost v ZDA. "Toda tokrat smo opozorili nanjo in zdelo se nam je, da je popoln čas zanjo. Za nekaj časa smo se odmaknili od politike, saj nismo želeli biti kot še en strokovnjak na CNN, ki kaže s prstom," je še pojasnil Armstrong.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Poleg omenjene skladbe, ki vzbuja asociacije na uspešnico Wake Me Up When September Ends, so v javnosti že predstavili tudi pesem z naslovom 1981, in sicer junija lani na festivalu v Quebecu. Album, ki bo izšel 19. januarja, bodo predstavili tudi na turneji, na kateri se jim bodo pridružile glasbene skupine Smashing Pumpkins, Rancid in Linda Lindas. Turnejo bodo začeli s koncertom na festivalu 'O Son do Camino' na hribu Monte do Gozo, ki leži nedaleč stran od mesta Santiago de Compostela. 1. junija bodo nastopili v Madridu. Nato so predvideni koncerti še v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Nizozemskem, Irskem in v Veliki Britaniji, kjer bodo evropski del turneje sklenili v Londonu 29. junija. Mesec pozneje se bodo podali še na ameriški del turneje.