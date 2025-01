Gregor Ravnik izdal pesem, za katero je glasbo v celoti napisal sam

Gregor Ravnik predstavlja prvo skladbo, ki jo je v celoti glasbeno zaokrožil sam. Pesem z naslovom Ponoči je intimna in čustvena glasbena pripoved, ki raziskuje skrivnostne trenutke tišine in hrepenenja. "Ponoči je vse lepše," se strinja pevec, ki meni, da si ravno ponoči hitreje in lažje dovolimo biti ranljivi in se tako še zbližamo. In ker je tudi ponoči lahko lepše v dvoje, mu v videospotu družbo dela plesna učiteljica Karin Bordon.