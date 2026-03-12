Gregor Ravnik na gregorjevo poslušalcem podaril novo pesem

Gregor Ravnik je izdal novo pesem s svojega zadnjega albuma Verjamem z naslovom V naši ulici. Pevec pravi, da je to darilo vsem na gregorjevo, ki pa je tudi njegov dan. Pesem je nostalgija na stare čase, na čase iz njegovega otroštva, ko je bilo v njihovi ulici še živahno in so se otroci igrali zunaj. "Pesem V naši ulici me vrne v moje otroštvo, k prijateljem, ko smo se zabavali na ulici, ko smo se igrali zunaj, s kolesi, ko smo tekali po ulicah in po mestu, tako da, ja, to je moje darilo za gregorjevo," nam je povedal Ravnik.