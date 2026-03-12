Gregor Ravnik na gregorjevo poslušalcem podaril novo pesem

Gregor Ravnik je izdal novo pesem s svojega zadnjega albuma Verjamem z naslovom V naši ulici. Pevec pravi, da je to darilo vsem na gregorjevo, ki pa je tudi njegov dan. Pesem je nostalgija na stare čase, na čase iz njegovega otroštva, ko je bilo v njihovi ulici še živahno in so se otroci igrali zunaj. "Pesem V naši ulici me vrne v moje otroštvo, k prijateljem, ko smo se zabavali na ulici, ko smo se igrali zunaj, s kolesi, ko smo tekali po ulicah in po mestu, tako da, ja, to je moje darilo za gregorjevo," nam je povedal Ravnik.
Za skladbo je Primorec posnel tudi videospot, v katerem so prikazani posnetki iz njegovega otroštva. Med tihimi ulicami na obali se tako prepletajo prizori današnjega Gregorja ter arhivski videoposnetki iz njegovega otroštva. "Vesel sem, da so nas veliko snemali, da sem lahko jaz potem te posnetke uporabil, ker je bila ideja za to pesem takoj ta nostalgija, vrniti se v preteklost, vrniti se v otroštvo, pokazati, kako lepo smo se imeli, kako nam je bilo, in ja, vesel sem, da so ti posnetki obstajali in da obstajajo," je dejal.
