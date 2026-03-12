Naslovnica
Glasba

Gregor Ravnik na gregorjevo poslušalcem podaril novo pesem

Ljubljana, 12. 03. 2026 19.06

Avtor:
Eva Mavrič Polona Zoja Jambrek E.K.
Gregor Ravnik

Gregor Ravnik, pevec s Primorske, je izdal novo pesem z naslovom V naši ulici. Za nostalgično skladbo je posnel tudi videospot, ki vključuje številne arhivske posnetke iz njegovega otroštva. "Tisti trenutki, ko ni bilo telefonov in se nismo zabavali z igricami, ampak smo bili zunaj," se je spominjal pevec, ki je svojim poslušalcem na gregorjevo podaril posebno darilo. "Moram priznati, da imam gregorjevo vedno nekako rad, tudi zaradi imena. Nisem pa ga nikoli zares dojemal kot svoj mali praznik. Šele zadnja leta dobiva ta dan nek poseben čar, začenja se pomlad, vsi se na svoj način prebujamo," je povedal.

Gregor Ravnik je izdal novo pesem s svojega zadnjega albuma Verjamem z naslovom V naši ulici. Pevec pravi, da je to darilo vsem na gregorjevo, ki pa je tudi njegov dan. Pesem je nostalgija na stare čase, na čase iz njegovega otroštva, ko je bilo v njihovi ulici še živahno in so se otroci igrali zunaj. "Pesem V naši ulici me vrne v moje otroštvo, k prijateljem, ko smo se zabavali na ulici, ko smo se igrali zunaj, s kolesi, ko smo tekali po ulicah in po mestu, tako da, ja, to je moje darilo za gregorjevo," nam je povedal Ravnik.

Za skladbo je Primorec posnel tudi videospot, v katerem so prikazani posnetki iz njegovega otroštva. Med tihimi ulicami na obali se tako prepletajo prizori današnjega Gregorja ter arhivski videoposnetki iz njegovega otroštva. "Vesel sem, da so nas veliko snemali, da sem lahko jaz potem te posnetke uporabil, ker je bila ideja za to pesem takoj ta nostalgija, vrniti se v preteklost, vrniti se v otroštvo, pokazati, kako lepo smo se imeli, kako nam je bilo, in ja, vesel sem, da so ti posnetki obstajali in da obstajajo," je dejal.

'Poskrbela bom, da Izrael na Evroviziji ne zmaga'

