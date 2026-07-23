Gregor Ravnik navdušil z Raiven, nenapovedano presenetila še Eva Boto

Gregor Ravnik je na festival Arsana prispel s svojimi uspešnicami, pa tudi s kar dvema glasbenima prijateljicama. "Zelo ga spoštujem kot glasbenika. Ob njegovem glasu se kar naježim, ko ga zaslišim in ko vidim, koliko je predan temu, kar dela, in res je vrhunski. Meni je on eden izmed najboljših glasbenikov oziroma pevcev pri nas," je priznala Eva Boto.
S svojim glasom navdušuje tudi občinstvo. "Kar kocine ti gredo pokonci, ko ga slišiš," je povedala ena od obiskovalk koncerta. "Njegova iskrenost, prisrčnost in njegove pesmi me prepričajo," pa je zaupala druga.
Za mnoge je Gregor s svojim nastopom pričaral popolno poletno noč, kakšna pa bi bila tista po njegovem okusu? "Jaz sem živel na obali, ob morju, in naša idealna poletna noč je bila, da smo šli s klapo ob morje na kakšen pomol s kitaro. Kaj smo zapeli in kaj spili," je zaupal Gregor, Raiven pa je razkrila: "Vsako poletje greva s fantom na Japonsko, zdaj gredo z nama tudi prijatelji. Zame je popoln poletni večer na Japonskem s pivom in karaokami."
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