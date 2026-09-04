Gregor Ravnik: Nisem ravno človek, ki bi z lahkoto rekel 'adijo'

Poletno sonce še ni zašlo. Med spomini pihlja še zadnji vetrič, ki ne odnaša poletja, ampak nas vabi, da se naužijemo še zadnjih trenutkov. Gregor Ravnik s svojo novo skladbo Veter poziva, naj se prepustimo tem čarobnim zadnjim trenutkom, se jih naužijemo in jim dovolimo, da se zapišejo z lepimi spomini.

Navdih za besedilo je Gregor našel povsem spontano, tako kot se pogosto rodijo tudi najbolj iskrene zgodbe. "Ideja se je pojavila kar sama in zdelo se mi je, da bi se veter lahko zelo dobro ujemal z glasbo, ki je bila najprej napisana. Veter je včasih res zelo podoben življenju. Na trenutke te malo premetava, kdaj te odnese v pravo smer, včasih pa ne piha tako močno. Iz tega občutka je nastala tudi nova skladba," je povedal.

Po skladbah, v katerih je Primorec v zadnjem obdobju poslušalce vodil skozi osebne spomine, domačnost in zgodbe, ki jih nosimo globoko v sebi, pevec zdaj odpira novo poglavje. Če je bila njegova glasba včasih pot nazaj – k otroštvu, ulicam, ljudem in trenutkom, ki so ga oblikovali – je nova pesem tega trenutka. Pesem o tem, da moramo poletje živeti.

Veter je tako prispodoba življenja, nekaj, česar ne moremo nadzorovati. "Lahko pa se mu prepustimo. Včasih te odnese stran od nečesa, za kar si mislil, da si želiš, in šele kasneje ugotoviš, da si moral pravzaprav iti drugam. Lahko je nekakšna prispodoba življenja. Ne veš vedno, kam te bo odnesel, lahko pa se odločiš, kako boš jadral z njim," je dodal.

Videospot za skladbo je nastal na slovenski obali. Ob Gregorju poleg Marka Hrvatina s kitaro nastopa tudi plesalka Giovanna Gabriela Klarič.

Čeprav pesem nosi lahkotnost, v njem ostaja tudi nekaj nostalgije. Nekaj tistega, kar pevec dobro pozna. Slovesa mu namreč ne gredo vedno zlahka od rok. "Nisem ravno človek, ki bi z lahkoto rekel 'adijo' in šel naprej. Sploh, če mi je nekaj veliko pomenilo. Znam se vračati, premlevati, razmišljati, kaj bi lahko bilo drugače. Ampak mislim, da se tudi učim, da nekaterih stvari ne moreš zadržati. Nekatere stvari moraš tudi izpustiti," je priznal.

Kljub življenjskim vzponom in padcem pa Ravnik ostaja človek, ki zna trdno stati za stvarmi, v katere verjame. Včasih ga je to že pripeljalo do razočaranj, a danes na pretekle odločitve ne gleda več kot na napake. "Verjetno se vsak človek kdaj opeče. V določenih situacijah sem zelo trmast, a za njimi trdno stojim. Bil sem v odnosih in situacijah, kjer sem verjel, da je nekaj prav, pa se je kasneje pokazalo drugače. Ampak danes na to ne gledam kot na napake. To so nauki. Življenje te vedno znova uči, in tako skušam tudi gledati na stvari," je sklenil.