Gregor Ravnik o novi pesmi: Je ena mojih najljubših in občinstvu je všeč

OGLAS

Gregor Ravnik je predstavil novo pesem z naslovom Vzemi kar imam. "Pesem je poletna, sveža in mislim, da je zelo primerna za to obdobje, ki sledi. Upam, da je prava za tole poletje, ki ga čakamo," je povedal o novi pesmi in dodal, da se je prav zato odločil, da jo izda zdaj. "Še preden nas napade val zelo toplega vremena in sonca, zato je prava za zdaj," je prepričan. "To je ena od mojih najljubših pesmi. Pomoje med prvimi tremi na albumu. Tudi občinstvu je všeč, dobivam super odzive, ko jo zapojem in mislim, da bo zdaj tudi videospot pesem povzdignil na višji nivo," je priznal pevec.

Gregor Ravnik je predstavil novo pesem, ki je ena njegovih najljubših. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pesem je del albuma Med nama, ki je izšel letos februarja. "Besedilo je ljubezensko. Govori o tem, da naj dekle vzame to kar imam, torej mojo ljubezen, ker je to edino, kar lahko dam. Mislim, da se v njej vsak lahko najde, saj ima vsak neko ljubezen, ki jo lahko da nekomu drugemu. Če je to obojestransko, pa je to super," je o še eni ljubezenski pesmi z lepim sporočilom povedal pevec. Melodijo je prav zanj napisal hrvaški avtor Miro Buljan, besedilo pa so stkali Marko Hrvatin, Mitja Bobič in Drago Mislej - Mef.

Za pesem je Gregor posnel tudi videospot, ki je nastal na slovenski in hrvaški obali. "Vesel sem, da je pesem dobila tudi videopodobo. V njem se prvič pojavi tudi moj bend, ki me spremlja na vseh koncertih, turneji in povsod, kjer predstavljam svojo glasbo. Video je poleten, polno je sonca, morja in upam, da bo tudi poletje tako," je še zaupal o novem videospotu. V njem tokrat spremljamo ljubezensko zgodbo dveh zaljubljencev oziroma spominjanje in hrepenenje po nekdanji ljubezni, ki je pustila za sabo nepozabne trenutke in spomine. "Morda malo namigujemo na poletno romanco. Zdaj je pravo obdobje za to in morda se kdo najde tudi v tem," se je še nasmehnil.

Od njegove zmage na festivalu Melodij morja in sonca je minilo že skoraj leto dni in glasbenik je od takrat ves čas v pogonu. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand