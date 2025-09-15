Gregor Ravnik predstavil nov album in pripravil veliko presenečenj

"Nekje na polovici sem se zavedal, kaj res ta mogočnost Gallusove dvorane zares ponuja in koliko ljudi te je zares prišlo podpret, pogledat, nas prišlo poslušati, tako da moram reči, je kar čast," je dejal pevec Gregor Ravnik .

"On deluje na odru veliko bolj priden, kakor je v resnici. Tako da ne vem, kdaj bo prišel ta 'poreden fant' ven, ampak je," je dejala pevka Raiven.

"Gregor je drugačen v tem, da ima res tako močno štimo, tako močen glas, da moraš tudi kot back vokalist kar dobro pritisniti vse od sebe, res je užitek. Užitek je, ker je izjemen, zna lepo peti, nežno, zna močno peti, res ima neverjeten razpon," je povedala pevka Monika Avsenik.

"Je izlil svoje srce na odru, dejansko pa ne samo on, vsi glasbeniki, ki so bili danes prisotni, vključno s plesalci, to je nekaj izjemnega,"je povedal Gregorjev oče, Fredi Ravnik.

"Treba verjeti, treba imeti zaupanje in vse pesmi imajo v sebi to in se mi zdi, da jih to povezuje v neko res lepo celoto, kar daje temu albumu še neko, zame posebno mesto," je dodal Ravnik.