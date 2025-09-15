Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Gregor Ravnik predstavil nov album in pripravil veliko presenečenj

Ljubljana, 15. 09. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , Simon Vadnjal , E.K.
Komentarji
1

Ne zgodi se ravno vsak dan, da slovenski pevec le leto dni po prvem samostojnem koncertu napolni Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Sinoči je to uspelo Gregorju Ravniku, ki je svojim oboževalcem v prestolnici predstavil nov album Verjamem in pripravil veliko presenečenj. Verjamem za Gregorja ni le ime novega albuma, temveč njegova življenjska filozofija, zgodba o zaupanju v dobro, v ljudi in vase. "Doživel sem točno to, kar sem sanjal, to, kar sem verjel, in točno to, kar sem si želel," je pod vplivom močnih čustev, ki so ga preplavila, povedal Gregor po skoraj dveurnem koncertu.

"Nekje na polovici sem se zavedal, kaj res ta mogočnost Gallusove dvorane zares ponuja in koliko ljudi te je zares prišlo podpret, pogledat, nas prišlo poslušati, tako da moram reči, je kar čast," je dejal pevec Gregor Ravnik.

"On deluje na odru veliko bolj priden, kakor je v resnici. Tako da ne vem, kdaj bo prišel ta 'poreden fant' ven, ampak je," je dejala pevka Raiven.

"Gregor je drugačen v tem, da ima res tako močno štimo, tako močen glas, da moraš tudi kot back vokalist kar dobro pritisniti vse od sebe, res je užitek. Užitek je, ker je izjemen, zna lepo peti, nežno, zna močno peti, res ima neverjeten razpon," je povedala pevka Monika Avsenik.

"Je izlil svoje srce na odru, dejansko pa ne samo on, vsi glasbeniki, ki so bili danes prisotni, vključno s plesalci, to je nekaj izjemnega,"je povedal Gregorjev oče, Fredi Ravnik.

"Treba verjeti, treba imeti zaupanje in vse pesmi imajo v sebi to in se mi zdi, da jih to povezuje v neko res lepo celoto, kar daje temu albumu še neko, zame posebno mesto," je dodal Ravnik.

Gregor Ravnik Album Verjamem Koncert
Naslednji članek

Britney Spears razburila z umazanijo v hiši, oglasila se je zaskrbljena družina

SORODNI ČLANKI

Gregor Ravnik delo zobozdravnika zamenjal za mikrofon: Ni mi žal

Gregor Ravnik z novo skladbo želi podariti upanje žalujočim staršem

Gregor Ravnik izdal pesem, za katero je glasbo v celoti napisal sam

Gregor Ravnik uspešno povezuje svet pop glasbe z opero

Gregor Ravnik s svojo glasbo tudi sam sebe včasih spravi na rob joka

Trio Vivere z Gregorjem Ravnikom in Nina Pušlar poskrbeli za čaroben večer

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Đokobatina
15. 09. 2025 20.41
Ali je noseč?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256