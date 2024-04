Gregor Ravnik preoblekel svojo pesem Med nama

OGLAS

Najbolj znani zobozdravnik Gregor Ravnik je izdal novo preobleko pesmi z naslovom Med nama. Romantičen videospot so posneli v Postojni in v Trstu. Ravnik, ki je sicer tudi izobražen akademski glasbenik in operni pevec, se z albumom podaja v pop vode.

Gregor Ravnik FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Med nama je pesem, ki me je popeljala v svet pop glasbe na Melodijah morja in sonca leta 2017. To je bil moj prvi nastop na festivalskem odru in odskočna deska za samostojno pop kariero. Skupaj z Markom Hrvatinom, Dragom Mislejem, Sašom Fajonom smo ga takrat napisali in predstavili v Avditoriju Portorož, za kar sem prejel tudi nagrado za najboljšo interpretacijo," pravi Gregor.