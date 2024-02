Gregor Ravnik: Še vedno delam kot zobozdravnik, ampak energijo posvečam glasbi

Pevec Gregor Ravnik je pred dnevi izdal pesem Ti si znala , ki je v resnici priredba pesmi Tonyja Cetinskega , z njo pa napovedal svoj prvenec, ki ga je poimenoval Med nama . Predstavitev albuma je potekala v bolj intimnem vzdušju, kjer je Ravnik zapel v živo, povabil pa je tudi 20 oboževalcev, ki so lahko spremljali njegov nastop, se z njim družili in prejeli vsak svoj izvod njegovega debitantskega albuma.

Ravnik nam je ob promociji albuma zaupal, da je na ta trenutek čakal že vrsto let: "Danes je tisti dan D, ko je ugledal luč sveta. Sem vesel in tukaj je album Med nama." Primorec, ki je po izobrazbi stomatolog, pravi, da je kariero dal malce na stran in se posvetil glasbi: "Še vedno delam kot zobozdravnik in ne štrajkam, ampak energijo posvečam glasbi. Ta album je zdaj glavni del mojega življenja."

Njegov novi singel Ti si znala, ki je priredba pesmi Tonyja Cetinskega, že hrvaški pevec že pohvalil: "Zares ga je pohvalil in mi zaželel super kariero ter srečo za naprej. Res sem srečen, da mu je njegova verzija, ki jo je zapel več kot deset let nazaj, všeč v moji preobleki, kaj je lahko torej boljšega, kot pohvala Cetinskega?" Ob tem dodaja, da vse pesmi, ki so izšle na albumu, zaokrožijo njegovo glasbeno delovanje, veseli pa se tudi koncertov, ki se bodo odvili v živo z bandom. "Z mano je ena krasna skupina, prvi oder, na katerem bomo nastopili pa je Avditorij Portorož in se zares veselim, da je začetek turnejice Med nama, prav v Avditoriju, nato pa gremo v Zagorje ob Savi, Šoštanj in tako naprej. Sledi veliko datumov spomladi in poleti," napoveduje.

Ravnik, ki je sicer tudi izobražen akademski glasbenik in operni pevec, se z albumom podaja v pop vode. "Današnji svet je en tak svet, v katerem se moraš ukvarjati z različnimi stvarmi in tudi kar se glasbe tiče, se nikoli nisem omejeval v en žanr. Najdem se tako v operi kot v zabavni glasbi. Se mi zdi, da se ne smeš omejevati kar se življenja na sploh tiče, ampak glasbe tudi," še pravi pevec.

Predstavitveni koncert je obiskala tudi Nuša Derenda, ki je o Gregorju povedala: "Pri njem me navdušuje to, da poje s tako lahkoto in vidi se mu, da uživa, ko poje. On je res dober pevec. Ima res lep tenor. Spomnim se ga s televizije, ko je pel sam ali pa s triom Vivere, oči so se mu svetile, tisti žar, s tem prepriča."

"Gregor ima zagotovo enega boljših vokalov tu pri nas in enkrat sem imela to veselje z njim nastopati, tako da se prav spominjam, kako enostavo je bilo, vse je šlo. Pri njem se sliši, da ima zelo šolan vokal, kar pa je redkost, pa je to, da zna mešati klasičen in sodoben način petja. Zaradi tega ima posebno svojo barvo in način interpretacije. Zelo ga je prijetno poslušati," pa o njem pravi pevska kolegica Maja Keuc.