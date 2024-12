Gregor Ravnik uspešno povezuje svet pop glasbe z opero

Ker želi Gregor Ravnik opero in operno petje približati ljudem, je sinoči občinstvo prepričal še z izvedbo dveh italijanskih opernih klasik - tudi O sole mio. Poudarek pa je bil na njegovih avtorskih pesmih, ki so v preteklih letih že navdušile žirije domačih glasbenih festivalov.

"Narodni dom je en krasen ambient in publika je na Štajerskem in v Mariboru vedno krasna. Se mi zdi, da Primorci in Štajerci itak pašemo tako ali tako skupaj in na takih koncertih pa se še bolj združimo, spoznamo in mislim, da bomo v Maribor zagotovo že zelo kmalu nazaj," je povedal pevec, ki je dodal:"Primarno sem zobozdravnik, to sem študiral, ampak nekako je to zdaj na strani. Ambulanta je šla na stran, zdaj je glasba tista, ki me preplavlja in mi čara moje dni in se ji prepuščam."