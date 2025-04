Gregor Ravnik z novo skladbo želi podariti upanje žalujočim staršem

"Začetno idejo je dobil Marko Hrvatin, ki je tudi avtor številnih mojih skladb. Zgodba nam bližnje osebe, ki je izgubila otroka po porodu, nas je zadela v srce in ganila do mere, da smo besede žalovanja morali izliti v pesmi in spregovoriti o tej temi, ki je med nami včasih še vedno tabu. Predvsem je zame in za vse, ki ustvarjamo skupaj, pomembno, da spregovorimo tudi o takšni tematiki. Še posebej v glasbi, ki globoko nagovarja poslušalce," o novi pesmi pravi pevec Gregor Ravnik . Zato je skladba poklon in podpora vsem žalujočim, ki se soočajo z neizmerno bolečino izgube.

"Težke tematike je včasih težko uglasbiti in napisati tekst na takšen način, da se čustveno najboljše izliješ, z inspiracijo pa je začel Marko. Pravih besed ni bilo težko napisati, se mi zdi, da so kar prišle iz naju. Ko mi je potem Mitja Bobič predstavil glasbo, je ta pristajala in se je vse popolnoma poklopilo. Prav je, da se pogovarjamo o takšnih zgodbah, ki so včasih težke, prav je, da se bodrimo in damo neko upanje in prebrodimo skupaj težke trenutke, pa da nismo sami. Prav je, da se o tem piše, govori in poje, saj je glasba nenazadnje tista, ki nam pomaga prebroditi težke trenutke," je za našo ekipo povedal Ravnik.

"Le midva je namenjena tudi vsem, ki so jih v življenju doletele težke preizkušnje. Objema vse, ki so izgubili drago osebo, v prvi vrsti pa nagovarja družine, ki so izgubile otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu," je še povedal glasbenik, ki je dodal, da ima skladba tudi romantično plat zgodbe, za vse neutolažljive romantike. Vsak je namreč že kdaj bil razočaran v življenju.

"Naslov Le midva je prav zato takšen, ker v takšnih trenutkih nismo sami. Tukaj smo skupaj in to je pomembno, da preživimo takšne trenutke in gremo naprej. Nenazadnje govorimo o ljubezni in pozitivi. Ni nujno, da se govori o tej zgodbi, ki je inspirirala nas, v njej se lahko najde tudi nekdo v drugačnem trenutku in gre naprej z upanjem, ljubeznijo na drugačen način," je še dodal pevec.

Le midva ni le skladba, temveč intimna zgodba o bolečini, ljubezni in upanju, namenjena predvsem staršem, ki iščejo odgovore v procesu žalovanja. Prav tako pa nagovarja vse, ki so v stiku z žalujočimi – od zdravniškega osebja do družinskih članov, prijateljev in sodelavcev. Izguba otroka je eden najbolj pretresljivih dogodkov v življenju, ki močno zaznamuje tako mater kot očeta. Gregor Ravnik je s pesmijo želel ustvariti most med bolečino in upanjem, ki bo žalujočim pomagal začutiti, da niso sami.

"Zame je slovenska beseda zelo lepa in nočem biti nikoli banalen v tem, kar se napiše in kar se izpove ali zapoje na koncu. Izbor pravih besed je ključen. Da nisi banalen, je zame ključno in sporočilnost pride še na drugačen način do izraza in to je vedno izziv," nam je še povedal Gregor in zaupal, kdo pa je njegova opora v težkih trenutkih: "Moja opora so absolutno družina in prijatelji. To so ljudje, ki jih imam blizu in ob sebi. Njih spustim res do dna, na njih vedno lahko računam in oni name."