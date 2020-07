Gregor Skočir in Tomi Meglič skupaj v studiu: Bil je skrajni čas

Oboževalce je objava seveda več kot razveselila in so pod fotografijo izrazili navdušenje in se strinjali, da bo končni rezultat zagotovo izjemen. "Najboljša pevca dveh najboljših skupin se združita. Nastalo bo ... zagotovo nekaj vrhunskega. Komaj čakamo in upamo, da bomo lahko kmalu slišali v živo," je le eden od komentarjev pod fotografijo.

Tomi in Gregor sicer ne sodelujeta prvič in če so se pred leti mnogi spraševali, če je med rock zasedbama čutiti rivalstvo je realno stanje popolnoma drugačno: fantje so zelo dobri prijatelji, pred leti pa so tudi sodelovali na odru Ritma mladosti v Stožicah, kjer so skupaj izvajali pesmi obeh skupin. Gregor in Tomi sta že vrsto let dobra prijatelja in se družita tudi izven glasbenega okolja.